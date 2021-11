Nederlandse gezant spreekt in Kabul met Taliban

Een Talibanstrijder houdt de wacht bij een transportvliegtuig op het vliegveld van Kaboel. Beeld EPA

Sinds eind augustus, toen de evacuatie werd beëindigd en de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging uit Kabul vertrok, was er geen Nederlandse diplomaat meer in Afghanistan geweest.

De Bont en zijn Duitse collega spraken met de Afghaanse machthebbers over de veilige doorgang van mensen die nog uit Afghanistan moeten worden geëvacueerd, maar ook over ‘contraterrorisme, mensenrechten, noodhulp en inclusieve regering en bestuur’, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

‘Functioneel contact’

Een woordvoerder benadrukt dat het bezoek ‘op geen enkele manier’ betekent dat Nederland de Taliban erkent ‘als legitieme vertegenwoordiging van het Afghaanse volk'. “Dit bezoek is in lijn met eerdere uitspraken van het kabinet dat er functioneel contact is met de Taliban.”

Al eerder sprak ambassadeur Caecilia Wijgers samen met Europese collega’s met een afgevaardigde van de Taliban in Qatar. Toen toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag in Qatar op bezoek was, had een van haar topambtenaren een ‘verkennend gesprek’ met deze afgevaardigde.