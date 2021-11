Nederlandse gezant spreekt in Kaboel met taliban, zegt ‘substantiële’ humanitaire hulp toe

Een Talibanstrijder houdt de wacht bij een transportvliegtuig op het vliegveld van Kaboel. Beeld EPA

De taliban heeft volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaald dat mensen die weg willen uit het land weg mogen. Maar, staat te lezen in een verklaring, daar is wel ‘praktische hulp’ van de taliban voor nodig. Eerder stelde demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken al dat de woorden van de taliban met een korrel zout genomen moeten worden. “Wat met de mond wordt beleden, wordt in de praktijk niet altijd uitgevoerd.”

Ook werd door de taliban toegezegd dat medewerkers van hulporganisaties, óók vrouwen, ‘veilige en ongehinderde’ toegang krijgen tot het land en kwetsbare mensen kunnen helpen. Nederland en Duitsland zegden met het oog op de winter ‘substantiële humanitaire hulp’ toe. Ook willen de twee landen bekijken of artsen, verpleegkundigen en leraren via internationale organisaties betaald kunnen worden. De tegoeden van de taliban zijn bevroren.

Evacuatie

Sinds eind augustus, toen de evacuatie werd beëindigd en de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging uit Kaboel vertrok, was er geen Nederlandse diplomaat meer in Afghanistan geweest. Nederland wil nog zo’n 2000 mensen uit Afghanistan halen, onder wie 136 Nederlanders.

De Bont en zijn Duitse collega's spraken met de Afghaanse machthebbers over de veilige doorgang van mensen die nog uit Afghanistan moeten worden geëvacueerd, maar ook over ‘contraterrorisme, mensenrechten, noodhulp en inclusieve regering en bestuur’, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

‘Functioneel contact’

Een woordvoerder benadrukt dat het bezoek ‘op geen enkele manier’ betekent dat Nederland de Taliban erkent ‘als legitieme vertegenwoordiging van het Afghaanse volk'. “Dit bezoek is in lijn met eerdere uitspraken van het kabinet dat er functioneel contact is met de Taliban.”

Al eerder sprak ambassadeur Caecilia Wijgers samen met Europese collega’s met een afgevaardigde van de Taliban in Qatar. Toen toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag in Qatar op bezoek was, had een van haar topambtenaren een ‘verkennend gesprek’ met deze afgevaardigde.