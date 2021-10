Nederlandse Amerikaan Guido Imbens een van de drie winnaars Nobelprijs voor Economie

Tijdens een persconferentie werden de winnaars bekendgemaakt. Beeld Hollandse Hoogte / TT News Agency

Dat heeft de Zweedse centrale bank bekendgemaakt. De onderscheiding is een initiatief van de bank en wordt sinds 1969 uitgereikt.

Imbens, in 1963 geboren in Eindhoven, wordt samen met zijn collega Joshua Angrist geprezen om hun ‘methodologische inbreng voor het analyseren van causale verbanden’. Zij mogen het prijzengeld van een half miljoen euro delen. Ook de Amerikaan David Card (University of California) wint de Nobelprijs voor zijn onderzoek en krijgt eveneens een half miljoen euro. Imbens, die zijn loopbaan in 1983 begon als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, woont en werkt al decennia in Amerika en is daar professor in de Economie en Toegepaste Econometrie aan de prestigieuze Stanford Universiteit.

Het onderzoek waar Imbens en Angrist nu de prijs voor krijgen, stamt uit de jaren negentig. Zij toonden aan hoe er conclusies getrokken kunnen worden over oorzaak en gevolg in ‘natuurlijk experimenten’. Als voorbeeld wordt genomen hoe er onderzoek gedaan moet worden naar het verplicht verlengen van onderwijs met een jaar. Zo’n verlenging heeft niet hetzelfde effect op iedereen binnen de groep. Sommige studenten zouden sowieso wel doorleren, bijvoorbeeld. Kun je dan wel een een conclusie trekken over het effect van een extra schooljaar? Ja dus, lieten de wetenschappers zien. “Hun onderzoek heeft ons vermogen om belangrijke causale vragen te beantwoorden aanzienlijk verbeterd, wat van groot nut is geweest voor de samenleving,” zegt Peter Fredriksson, voorzitter van Economic Sciences Prize Committee.