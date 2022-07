Nederlands-Caribisch duo geeft met duurzaam label Botter mannenmode een push: ‘We geloven echt in ­algen’

Ontwerpen van Botter, dat inspiratie haalt uit de onderwaterwereld en de Caraïbische achtergrond van de oprichters. Beeld Elie Ulysse

Vorig jaar stopten Lisi Herrebrugh en Rushemy ­Botter als creative ­director bij het Franse modehuis Nina Ricci om te gaan knallen met hun eigen mannenlabel ­Botter. Het aansturen van een twintigkoppig designteam in Parijs vergde te veel energie om ook hun passieproject te laten groeien. Een ­gedurfde stap die zich nu uitbetaalt.

Botter (38) studeerde in 2017 af aan de ­Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, zijn vriendin Herrebrugh (32) eerder al cum laude aan het Amfi. Ze zijn vijftien jaar samen. Botter is hun vooruitstrevende, duurzame mannenlabel dat inspiratie haalt uit de onderwaterwereld en beider Caraïbische achtergrond.

Hij werd geboren op Curaçao, zij bracht veel vakanties door in het geboorteland van haar moeder: de Dominicaanse Republiek. Beiden fervent duiker zijn ze The Coral Nursery op Curaçao begonnen. Noem het een ziekenhuisje dat ongezond koraal weer gezond maakt. Het merk, dat ook geliefd is bij vrouwen, maakt ­onder meer neopreenpakken in fijne, heldere onderwaterkleuren als koraaloranje, met hier en daar uitsparingen op onverwachte plekken.

Jasjes worden versierd met honderden plastic tags, waarmee normaal prijskaartjes worden vastgezet, of vintage Japanse houten dobbers aan kettingen. Platgemaakte klassieke herenschoenen vormen gelijmd op Nike-sneakers nieuwe exemplaren. Samen hebben ze de ­ideeën, hij schetst, zij is het technische brein en leeft zich uit op de patronen.

Vorige week namen ze in een zonovergoten Palais Royal in Parijs de Andam award in ontvangst, een jaarlijkse prijs waaraan 300.000 ­euro is verbonden.

Gefeliciteerd, hoe voelt dat, winnen ten overstaan van alle hotshots uit de mode-industrie?

“Onwerkelijk, maar dat gevoel maakte al snel plaats voor: Yes, we knew it. Niet verwaand bedoeld hoor. Twee jaar geleden waren we al benaderd door de organisatie, maar toen was het merk er nog niet klaar voor en hadden we onze handen vol aan Nina Ricci. Dit keer hebben we onszelf aangedragen. Cijfermatig zijn we nog steeds een relatief klein merk – we verkopen in 45 winkels wereldwijd – maar we maken veel noise. Botter is volwassen en we hebben een sterke toekomstvisie.”

Vertel.

“Het belangrijkste is dat we echt geloven in ­algen en de technische aspecten van vissen­huiden. Tachtig procent van de aardbol bestaat uit water, zeventig procent daarvan is nog onontdekt, daar ligt de technologie van de toekomst. Zo groeien algen bijvoorbeeld veel sneller dan katoen, maar ze hebben soortgelijke eigenschappen.”

‘Meaningful garments’ willen jullie maken, wat zijn dat, betekenisvolle kleren?

“Kleren die lang meegaan, verandering teweegbrengen bij de consument en in de wereld, en die onderdeel zijn van een verhaal. Zo is (nu nog) 35 procent van de collectie gemaakt van biomaterialen, de rest van gerecycled ocean waste plastic, waarvoor we stoffen afnemen van Parley for the Oceans die we zelf nog wat soul geven. Daarnaast doen we zelf ook veel ­research met fabrikanten in Engeland en ­Amerika om nieuwe materialen te ontwikkelen gebaseerd op algenproteïnes. Op onze show in september komen we met een verrassing.”

De Andam-jury bestond uit maar liefst 33 man, de crème de la crème van de mode-­industrie.

“Yes, erg imponerend. De ceo’s van Chanel en Balenciaga, LVMH én de Keringgroep, Renzo Rosso van Only The Brave, noem maar op. ­Renzo stuurde ons na afloop nog heel lief een appje waarin hij ons onder de tafel een mentorship aanbood. Wat als hij ons wil inlijven voor zijn luxeconglomeraat? Nog niet. Het begint nu heel leuk te worden met Botter, eerst nog flinke groei doormaken eer we zo’n stap overwegen.”

Wat gaan jullie doen met het geld?

“Structuur creëren bij Botter. Een gedeelte van de verkoop van de collecties gaat naar onze Coral Nursery, groeit het merk, dan groeit het ‘koraalziekenhuisje’ ook. Verder gaan we onze research naar biotextiel uitbreiden én eindelijk personeel aannemen. In onze studio in Oud-West doen we nog steeds alles met z’n drieën – Marijn Rikken is vanaf dag één bij ons – maar dat is niet meer te doen. Schetsen, mouleren, nieuwe projecten, materiaalresearch, we ­kunnen het niet meer bijbenen.”

“Met een groter team kan alles ook doorgaan als wij niet op het atelier zijn, en dat zal vaak zijn, want we gaan veel reizen. Persoonlijke ­besprekingen met partners in plaats van per Zoom, fabrieken bezoeken om onze passie over te brengen. Onze dochter Scully, net tien maanden, gaat gezellig mee.”

Zij moet the best dressed baby van Amsterdam zijn.

“Haha. Dat zou best kunnen. Het team van ­Nina Ricci heeft veel leuks voor haar gemaakt, en na haar geboorte kregen we een vette tas van Virgil Abloh opgestuurd.”

Jullie wonnen ook coaching van Bruno ­Pavlovsky, de president van Chanel. Wat ­betekent dat precies?

“Basically mogen we hem alles vragen, dat voelt bizar, want op zakelijk vlak is die man ­natuurlijk een genie. Investeerders zijn altijd wel te vinden, maar mensen die hun kennis ­willen delen zijn zeldzaam en waardevoller. We krijgen overigens ook een mentorship van e-tailer Mytheresa, én promotie op het ­platform. Je hoort ons niet klagen.”

De laatste tijd is er veel aandacht voor kunstenaars en ontwerpers uit Caraïbische hoek. Verwachten jullie nog meer moois?

“Zeker weten. Veel te lang is mode uit die hoek gezien als niet interessant. Ik denk dat het niet eens gezien werd als mode, eerder als smakeloos. Diverse creatieven hebben het gebied in de kijker gespeeld, de bal is gaan rollen en stopt niet meer.”

Machismo met een vrouwelijke touch speelt een rol in de esthetiek van Botter, jullie laten je inspireren door de uitbundige stijl van de ­Caraïbische jeugd.

“Zeker. Zij mixen en matchen veel, stoere jongens besteden er meer tijd aan hun uiterlijk dan vrouwen, wenkbrauwen zijn tot in de puntjes geëpileerd, ze dragen doorzichtige nagellak. In de Dominicaanse Republiek zie je nog veel mannen met lipbalm, die glossy wordt in de hitte. Wij spelen met dat vrouwelijke door ­middel van styling en accessoires, een pak met pareloorbellen bijvoorbeeld.”

“Mannenmode heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Mannen staan open voor nieuwe producten, materialen en silhouetten. Kijk naar de hiphopcultuur, ook macho, maar daarbinnen kan veel voor mannen, zelfs crop tops.”

Beyoncé droeg jullie kralenheadpieces tijdens haar Oscarperformance en de Nigeriaanse emo-afrobeat artist Ckay draagt een Bottersuit in zijn laatste videoclip.

“Fijn hè. Hij is de nieuwe ster, 1,3 miljoen volgers op Instagram. Dat pak was hand-sprayed door Ibby Njoya, een spraypaintartist en vriend van ons uit Londen. Hij doet momenteel alle backdrops van interessante fotoshoots. En voor wat die Beyoncékralen betreft, ik heb ze zelf ook gehad. De stoerste mannen en grootste gangsters op Curaçao lopen ermee.”

De voorjaar-zomercollectie voor 2023 moet af zijn, nu eerst vakantie in de Caraïben?

“Al af? Haha. Als ie op de catwalk te zien is, dan is ie nóg niet af, maar op een gegeven moment moet je het loslaten. Eind juli gaan we voor werk slash vakantie naar de Kaaimaneilanden voor een tof project, waar we uiteraard nog niets over kunnen zeggen.”