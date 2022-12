Nederlanders zitten vast in door onlusten geteisterd Peru: ‘Er is geen manier om hier weg te komen’

Supporters of ousted Peruvian President Pedro Castillo protest his detention in Arequipa, Peru, Wednesday, Dec. 14, 2022. Castillo was detained on Dec. 7 after he was ousted by lawmakers when he sought to dissolve Congress ahead of an impeachment vote. (AP Photo/Fredy Salcedo) Beeld AP

‘Wij gaan over 1 uur lopen’, zegt een lid van een WhatsApp-groep voor Nederlanders in Peru. ‘Heel veel succes’ luiden meerdere reacties. In het plaatsje Aguas Calientes, vlak bij het wereldwonder en toeristische trekpleister Machu Picchu, zitten momenteel veel toeristen vast. Sommigen kiezen ervoor om de reis naar het 115 kilometer verderop gelegen Cuzco, de dichtstbijzijnde grote stad, grotendeels te voet af te leggen.

Jelle Klein (26), die anderhalve maand geleden begon aan een reis van vijf maanden door Zuid-Amerika, had geluk. “Ik kon op maandagmiddag nog een stoel in een van de laatste busjes van Aguas Calientes naar Cuzco bemachtigen. De afgelopen dagen konden we nog de stad in, maar sinds woensdagmiddag is het hostel gesloten. De eigenaar heeft de entree gebarricadeerd met stapelbedden en een BBQ.”

“Een paar dagen geleden zaten we ’s avonds in een restaurant te eten, toen het personeel ineens alle lichten uitdeed en de deuren en luiken sloot. Er kwam een groep van ongeveer honderd demonstranten langslopen. Ze willen dat iedereen meedoet aan de protestacties – ook winkels en restaurants – en als ze zien dat je wel open bent, vernielen ze alles. Na tien minuten gingen de lichten weer aan.”

Omgeslagen sfeer

Annelot van der Made (34) en Bob Kolstein (31) uit Utrecht zitten sinds zondagochtend vast in Cuzco. Bob: “We namen zaterdagavond een nachtbus van Arequipa naar Cuzco. Toen kregen we het advies om onze gordijnen dicht te houden, want dat zou ons moeten beschermen in het geval mensen stenen naar de bus gooiden.”

“Van maandag tot woensdag heb ik twee nachten in het ziekenhuis in Cusco gelegen met een bacteriële infectie,” zegt Kolstein. “Omdat er geen taxi’s reden, konden we alleen met een ambulance naar het hostel, maar dat was niet veilig. De nacht ervoor was er een medische kliniek bekogeld met stenen en het ziekenhuispersoneel vreesde dat zoiets ook met een ambulance kon gebeuren. Nu zitten we in een klein pension vlak bij het ziekenhuis.”

Meike Grol (30) is sinds een week in Arequipa, in het zuiden van Peru. “De eerste dagen waren de protesten vredig, maar begin deze week sloeg de sfeer om. Stadsbussen stopten met rijden en winkels, restaurants en musea gingen dicht. Allemaal uit angst voor vernielingen. Ik wil graag het land uit, maar er is nu geen manier om hier weg te komen.”

Grimmige buitenwijken

Anke Lindeboom (44), die vier maanden rondreist door Zuid-Amerika, is momenteel ook in Arequipa. “Maandag ging ik op een tour met een busje de stad uit. Op een gegeven moment troffen we in brand gestoken auto’s aan die op de kop lagen. We zijn gelijk omgedraaid. Ik voel me wel veilig in het centrum van de stad – we mogen ook gewoon nog naar buiten van het hostel – maar ik ga absoluut niet naar de buitenwijken.”

Grol en Lindeboom benadrukken dat het erop lijkt dat slechts een klein deel van de Peruanen achter de protesten staat. Grol: “Ik hoor van het personeel van het hostel en van mijn docenten Spaans dat met name arme mensen uit de buitenwijken gemanipuleerd worden door radicalen om Castillo te steunen. De rest van Peru wil hem absoluut niet terug.”