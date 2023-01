Nederlander voor Griekse rechter om helpen vluchtelingen: ‘Mensen redden is geen misdrijf’

24 Reddingswerkers voor de rechter



Niet alleen Pieter Wittenberg staat dinsdag op Lesbos terecht voor het helpen van vluchtelingen. Het gaat om een groep van 24 reddingswerkers, de meeste komen uit Griekenland zelf. Meest in het oog springende namen zijn die van Sara Mardini en Seán Binder.



Sarah Mardini, oorspronkelijk uit Syrië, arriveerde in 2015 als vluchteling op Lesbos. Nadat de motor van de boot waarop ze reisde was uitgevallen, redden Sarah en haar zus Yusra achttien medepassagiers door de zinkende boot naar de kust te duwen. Yusra kwam in 2016 uit voor het Team Refugees op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Het verhaal van de zussen was de inspiratiebron voor de Netflixfilm The Swimmers. Sarah keerde in 2016 terug naar Griekenland en ging vrijwilligerswerk doen bij een Griekse ngo. Ze woont en studeert nu in Berlijn.



Seán Binder

Seán Binder, een Duits staatsburger die opgroeide in Ierland, is een gediplomeerd duiker, die migranten en vluchtelingen uit de zee redde voor de kust van Lesbos, Griekenland. Momenteel werkt hij in Londen.