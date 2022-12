Nederlander (26) neergeschoten en uit auto gegooid in centrum van Antwerpen

De Grote Markt in Antwerpen. Beeld ANP

De neergeschoten man is een 26-jarige Nederlander uit Vlissingen. Hij was vermoedelijk op een feest geweest in een nachtclub in de Belgische stad waar veel Zeeuwen op afkwamen. Nadat hij uit de auto gegooid werd, ging de bestuurder ervandoor. Die reed in een auto met een Nederlands kenteken. “Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk,” zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie.

“Een Nederlander die bij het slachtoffer was, werd voor ondervraging meegenomen. Of die man iets met het incident te maken heeft, is nog niet te zeggen.” De auto is intussen teruggevonden in de buurt van Middelburg en zal worden onderzocht op sporen, met hulp van de Nederlandse politie.

Gebied afgezet

De politie heeft het kruispunt op de Melkmarkt ter hoogte van de cafés Pelikaantje en Barok afgesloten voor sporenonderzoek. De cafés hebben niets te maken met het incident.

Het is het zoveelste incident dit jaar in de Belgische stad Antwerpen. Er gaat bijna geen week voorbij of er worden in panden van drugscriminelen, ‘dieven’ of ‘verraders’ onder vuur genomen. Opvallend is de rol die Nederlanders vaak spelen bij deze aanslagen. Of het incident van zaterdagochtend hier iets mee te maken heeft, is niet duidelijk.