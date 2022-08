Nederland wil rijke Russen weren met ban op toeristenvisa

Volgens een woordvoerder van Hoekstra wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen visa voor toeristen en andere visa. Beeld ANP / Bart Maat

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft, voorafgaand aan een EU-vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken over Europese visa voor Russen, het Nederlandse standpunt al openbaar gemaakt. Tegen RTL Nieuws laat de bewindsman weten dat Nederland in de EU pleit voor een ban op toeristenvisa voor Russen. “We maken een duidelijk onderscheid tussen visa voor toeristen en andere visa.” Andere visa blijven dus wel mogelijk.

Rijke Russen

Volgens Hoekstra's woordvoerder wil het kabinet reizen voor Russen niet helemaal onmogelijk maken, juist omdat Nederland onderscheid wil maken tussen de Russische regering en de Russische burger. Maar, stelt hij, de Russen die als toerist naar ons land komen, zijn vaak vermogende Russen die gelieerd zijn aan het regime.

Nederland wilde zich eerder niet uitspreken in de discussie omtrent een mogelijke ban op Europese visa voor Russen. Sommige landen hebben zelf al de uitgifte van visa beperkt, maar Nederland hoopt dat er in EU-verband één lijn kan worden getrokken. “Onze diplomatieke inspanningen zijn erop gericht om het eens te worden over een ban op die toeristenvisa,” aldus Hoekstra.