Nederland stuurt vliegtuigen naar Jordanië voor eventuele evacuatie uit Soedan

Satellietfoto van de Luchthaven van Khartoem, waar op woensdag 19 april een brand woedde. Beeld AP

Ook mensen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie gaan mee met de vliegtuigen. “We zijn ons aan het voorbereiden op allerlei scenario’s,” aldus Hoekstra. Hij benadrukt dat het gaat om een voorbereiding. Er is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of het vliegveld van Khartoem nog wel te gebruiken is voor een evacuatie. Ook zou er nog steeds worden gevochten.

Van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het Snel Consulair Ondersteuningsteam naar Jordanië. Hoeveel diplomaten en militairen meegaan is niet naar buiten gebracht. Beide vliegtuigen vertrekken woensdagavond. Buitenlandse Zaken heeft met ongeveer vijftig Nederlanders in Soedan contact.

Evacueren nu nog te gevaarlijk

‘In deze voorbereidingen werkt Nederland zo veel mogelijk samen met internationale partners. Ook om samen de vechtende partijen op te roepen om te stoppen met de gewelddadigheden. Want op dit moment laat de veiligheidssituatie het niet toe om te evacueren,’ aldus een verklaring van Buitenlandse Zaken.

Het leger van Soedan stemde woensdag op de valreep in met een bestand, nadat eerder de rivaliserende paramilitaire RSF al akkoord was gegaan. Dinsdagavond zou al een wapenstilstand van 24 uur ingaan, zodat burgers zich konden verplaatsen en hulpverleners hun werk konden doen, maar die werd vrijwel meteen na het ingaan geschonden.

De ambassades van een groep westerse landen, waaronder Nederland, riepen de strijdende partijen in Soedan op om de wapens neer te leggen. Ze veroordelen het geweld en willen dat de gevechten onmiddellijk en onvoorwaardelijk stoppen. In vijf dagen strijd zouden al 270 burgers zijn omgekomen in Soedan.

Geen stroom en voedsel

Onder andere de ambassades van de Verenigde Staten, Duitsland en Japan en de afvaardiging van de Europese Unie in Soedan onderschrijven de verklaring, en willen dat de generaals die met elkaar in conflict zijn de dialoog aangaan. Ze wijzen op de vele gewonden die niet naar het ziekenhuis kunnen voor medicijnen, maar ook op de onveilige situatie voor de rest van de Soedanezen. Die schuilen in hun huizen, vaak zonder stroom en voedsel.

Ook de veiligheid van buitenlanders wordt volgens de ambassades in gevaar gebracht door het vuurgeweld in Soedan. Onder internationaal recht heeft Soedan de plicht om burgers, maar ook diplomaten en humanitaire hulpverleners te beschermen.

Duitsland probeerde volgens mediaberichten eerder op woensdag 150 eigen burgers te evacueren uit de hoofdstad Khartoem, maar moest die operatie afblazen. De situatie rond het vliegveld zou te onveilig zijn geweest. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is een evacuatie van Nederlanders nu niet aan de orde.