Nederland stopt met steun via Nigerese overheid vanwege coup

In het Afrikaanse land is een staatsgreep gepleegd. Steun aan ontwikkelings- en veiligheidsprojecten die via de landelijke overheid lopen, worden stilgezet melden de demissionair ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Het ministerie kijkt ook naar programma’s die wel kunnen doorlopen. ‘We onderzoeken welke hulpprojecten via VN & ngo’s kunnen doorgaan om de bevolking te ondersteunen, zoals voor water en voedsel’, schrijft Schreinemacher op X, voorheen Twitter.

Deze programma’s lopen bijvoorbeeld via de Verenigde Naties of andere internationale organisaties, maar niet via de centrale overheid. Het kabinet wil namelijk niet samenwerken met de coupplegers.

Migratie

Niger is voor Europa ook een strategisch belangrijk land dat een rol kan spelen in het beperken van migratie. Schreinemacher was eerder dit jaar samen met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in Niger om afspraken te maken tegen irreguliere migratie en mensensmokkel en ter verbetering van grensbewaking. Ook de uitwerking van de afspraken wordt op pauze gezet ‘in afwachting van verdere ontwikkelingen in Niger’.

De coupplegers brachten vorige week de gekozen regering ten val. President Mohamed Bazoum zit sindsdien vast. Hoekstra liet woensdag weten dat negentien Nederlanders zijn geëvacueerd uit het land.

