Nederland steekt 1 miljoen euro in heropening vliegveld Kabul

Het vliegveld van Kabul is momenteel in handen van de Taliban. Beeld Los Angeles Times via Getty Images

Dat heeft demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken), die momenteel op bezoek is in de Turkse hoofdstad Ankara, laten weten. Het is vooralsnog niet de bedoeling dat Nederlandse technici naar Kabul afreizen, maar dat wordt ook niet uitgesloten. Er wordt eerst onderzocht waar behoefte aan is, meldt een woordvoerder van Kaag.

Het vliegveld van Kabul is dicht sinds de laatste Amerikaanse troepen er op 30 augustus vertrokken. Duizenden mensen konden niet voor de deadline geëvacueerd worden naar westerse landen. Om de evacuaties weer op te starten, is het cruciaal dat het vliegveld weer open gaat.

Hulp gevraagd

Ook de Taliban, die nu aan de macht zijn in Afghanistan, willen het vliegveld weer heropenen. Zij hebben Turkije om hulp gevraagd, omdat zij al eerder verantwoordelijk waren voor de beveiliging van de luchthaven. Turkije heeft hulp toegezegd.

Kaag is bezig met een diplomatiek offensief in een poging Nederlandse achterblijvers en Afghanen met een Nederlandse link te helpen bij een vertrek uit het land. Daarvoor is ze deze week al in Qatar en Pakistan geweest. De Pakistaanse hoofdstad Islamabad werd de afgelopen periode gebruikt als bestemming voor de Nederlandse evacuatievliegtuigen. In Qatar sprak een hoge ambtenaar van Kaag woensdag voor het eerst direct met de Taliban, die een afvaardiging hebben in de hoofdstad Doha.