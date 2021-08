Nederland heeft sinds woensdag 135 mensen geëvacueerd uit Kabul

Een MRTT, een tank- en transportvliegtuig van Defensie, met aan boord circa 180 mensen uit Afghanistan tijdens de landing op de Polderbaan op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Het is voor het eerst dat er een overzicht is gemaakt van het aantal mensen dat is geëvacueerd sinds de Afghaanse hoofdstad Kabul weer in handen van de Taliban viel. Er wordt sinds woensdag gevlogen.

Het gaat zowel om mensen met een Nederlands paspoort als Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben. Op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, waar die laatste groep wordt opgevangen, bevinden zich volgens de nieuwe gegevens momenteel 78 Afghaanse evacués.

De mensen die op de lijsten staan om geëvacueerd te worden, komen soms ook op vluchten van andere landen terecht. 118 geëvacueerden zijn met een toestel van de Nederlandse krijgsmacht meegevlogen, de overige zeventien met vliegtuigen van bondgenoten.

Eindbestemming

Defensie heeft in totaal 368 evacués Afghanistan uit geholpen, van wie ook een groot deel door andere landen wordt geëvacueerd. Zaterdagmiddag is nog een toestel geland op Schiphol met 153 mensen aan boord. Zij waren eerst met een transportvliegtuig van Kabul naar een veilig land in de regio gebracht, en daarna doorgereisd. De meesten hebben Nederland niet als eindbestemming.