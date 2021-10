Nazisecretaresse (96) die vluchtte alsnog voor de strafrechter

Irmgard Furchner bij het begin van haar proces. Beeld REUTERS

De 96-jarige Furchner draagt inmiddels een elektronische armband om te verhinderen dat ze opnieuw verdwijnt. Ze wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan 11.412 gevallen van moord en 183 gevallen van poging tot moord. Van 1 juni 1943 tot 1 april 1945 werkte ze als stenotypiste en secretaresse voor commandant Paul Werner Hoppe van concentratiekamp Stutthof bij Gdansk.

Via executiebevelen en lijsten met namen kreeg ze inzicht in de massamoord en hielp ze de kampverantwoordelijken, aldus de aanklacht.

Furchner ontkent. In de zaak zijn dertig mede-eisers, onder wie overlevenden van Stutthof uit Polen en Israël. Het proces in het Noord-Duitse Itzehoe moest eind september worden uitgesteld omdat de verdachte per taxi was gevlucht. Ze werd snel gearresteerd, zat vijf dagen vast en kwam daarna vrij met de polsband.

Furchner wilde het proces niet bijwonen, maar de rechtbank acht haar geestelijk en lichamelijk geschikt om terecht te staan. De voormalige kampsecretaresse begrijpt niet waarom ze zich 76 jaar na dato nog moet verantwoorden. Ze verklaarde in 2017 dat ze een zuiver geweten heeft.

Vergassen

Furchner is in 1954, 1964 en 1982 al als getuige ondervraagd. Tijdens het proces tegen de commandant, in 1955, verklaarde ze dat hij haar geen brieven over het vergassen van mensen had gedicteerd en dat ze zulke brieven ook nooit had gezien.

Kampcommandant Hoppe werd in 1957 veroordeeld tot negen jaar cel maar kwam na drie jaarvrij. ‘Kleine vissen’ als Furchner die niet rechtstreeks betrokken waren bij nazimisdaden kunnen sinds 2011 worden vervolgd. De 91-jarige John Demjanjuk werd toen veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord op ruim 28.000 mensen in kamp Sobibor.