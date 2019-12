Navy Seals vegen de vloer aan met Trumps nationale held

Navy Seals vegen in geopenbaarde getuigenverklaringen de vloer aan met hun teamleider Edward Gallagher die eerder dit jaar in opspraak raakte. Trump verleende hem gratie omdat Gallagher ‘een van onze grootste strijders is'. Beeld AP

Getuigenverklaringen in het proces tegen Navy Seal Edward Gallagher (39) liegen er niet om. Andere commando’s schetsen op videobeelden waarop The New York Times de hand heeft weten te leggen, een vernietigend beeld van hun teamleider. Voor het oog van de camera’s vertellen de soldaten van het Alpha Platoon Seal Team 7 met horten en stoten hun verhaal. Sommigen barsten in tranen uit als zij hun ervaringen met hun commandant in Irak beschrijven.

Zij noemen Gallagher tegenover onderzoekers van de Naval Criminal Investigatice Service (NCIS) ‘een kwaardaardig man’ die er genoegen in schepte alles wat bewoog te doden. “Hij was ook apetrots op wat hij deed,” aldus Craig Miller, een van Gallaghers meest ervaren teamleden. De Navy Seals kaartten zijn gedrag aan bij officieren maar kregen aanvankelijk geen gehoor. Hen werd te verstaan gegeven dat hun eigen carrières eronder zouden lijden als zij erover bleven praten. Uiteindelijk werd toch een onderzoek ingesteld.

Geschoten op burgers

Deze vernietigende getuigenverklaringen doen opnieuw de controverse over de Navy Seal Gallagher, bijgenaamd ‘Blade’, oplaaien. Hij stond deze zomer terecht op de beschuldiging van oorlogsmisdaden. Zo zou hij met een sluipschuttergeweer willekeurig hebben geschoten op Iraakse burgers. Onder de slachtoffers waren een schoolmeisje en een bejaarde man. De commando werd vrijgesproken van moord maar werd wel veroordeeld voor het poseren bij het lijk van een gevangen genomen jonge IS-strijder die hij kort daarvoor eigenhandig had gedood met een jachtmes.

Volgens andere Navy Seals gebeurde dat zonder enige aanleiding en dwong Gallagher de andere Irak-veteranen samen met hem en het slachtoffer op de foto te gaan. “Het was een bizarre vertoning. Nooit eerder in mijn leven had ik een dergelijk schandalig optreden gezien,” aldus Craig Miller. Mede op basis van deze verklaring werd Gallagher hiervoor veroordeeld. Het vonnis leidde ertoe dat de legerleiding de omstreden teamleider terugzette in rang.

‘Niets fout gedaan’

Toen Donald Trump daarvan hoorde, greep hij in. De president, tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten, herstelde Gallagher in zijn rang. “Ik ben helemaal niet blij met de manier waarop de Navy hem heeft behandeld,” aldus Trump. Dit besluit zette erg kwaad bloed in de top van de Navy. Zij voelde zich gepasseerd, in haar hemd gezet.

Toen Gallaghers superieuren besloten de Navy Seal disciplinair te straffen waardoor hij zijn ‘Tridentspeld’ (het ereteken van een Navy Seal) dreigde te verliezen, greep Trump opnieuw in. “Niemand neemt hem zijn Tridentspeld af,” aldus de president. Afgelopen november verleende de president hem daarom gratie omdat ‘je zo niet met helden omgaat’. Hij sloot zich aan bij de uitleg van Gallagher dat hij ‘niets fout heeft gedaan’ en dat ‘deze zaak is bekokstoofd door teamleden die van hem af wilden’.

De president gooide nog eens extra olie op het vuur door de omstreden Navy Seal en diens vrouw Andrea met alle egards te ontvangen op zijn buitenverblijf in Palm Beach in Florida. Bij de ontvangst noemde Trump Gallagher ‘een van de grootste strijders van het land’. De boodschap van de president was overduidelijk: Blijf met je handen af van ‘Eddie’ Gallagher.

‘Trump geeft gevaarlijk signaal af’

De affaire kostte eind vorige maand vervolgens wel een ander de kop: minister Richard Spencer die verantwoordelijk is voor de Navy. Trump stuurde hem de laan uit omdat hij de affaire rond Gallagher niet adequaat had afgedaan. In zijn ontslagbrief schrijft Spencer dat hij niet meer met de president op een lijn zat als het gaat om ‘orde en discipline’.

Daarna zei Spencer in een interview met CBS News nog dat de president met zijn optreden ‘een gevaarlijk signaal afgeeft aan de troepen’. “Het signaal dat zij met bepaalde zaken weg kunnen komen,” aldus de afgetreden bewindsman. Nu de beelden van de getuigenverklaringen openbaar zijn geworden, krijgt hij veel bijval. Het Witte Huis heeft vooralsnog niet gereageerd.