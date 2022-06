Navo-top in Madrid: Stilte voor de storm

Spaanse soldaten houden de wacht wanneer de Spaanse minister van Defensie Margarita Robles de militaire basis in Torrejón inspecteert. Beeld REUTERS

Het is op de maandagmiddag nog stilte voor de storm. Politieagenten lichten putdeksels in de omgeving van de Ifema, het immense beurscomplex aan de rand van Madrid waar woensdag en donderdag de 30 landen van de Navo en tien gastlanden bijeen zullen komen.

Bij een vijftigtal luxe hotels in het centrum van de Spaanse hoofdstad is de eerste extra beveiliging zichtbaar. Vanaf vandaag wordt een veiligheidsring van drie kilometer rond de Ifema en 300 meter rond die hotels van kracht en gaan straten en doorlopende wegen op slot.

Epicentrum

“Madrid zal het epicentrum van de wereld zijn, maar deze dagen zal de stad praktisch geblokkeerd zijn,” waarschuwde burgemeester Martinez-Almeida zijn inwoners. Hij raadde de Madrilenen aan vooral thuis te werken en áls ze zich verplaatsen het openbaar vervoer, vooral de metro, te gebruiken.

De centrale verkeersader Paseo de la Castellana, waaraan de meeste van de hotels van de delegaties liggen, wordt afgesloten, net als de uitvalsweg naar de Ifema. Dat om de delegaties zo snel mogelijk, onder politiebegeleiding, van en naar het vergadercentrum te brengen. In de lucht zullen onophoudelijk helikopters rondjes draaien. Straaljagers staan klaar voor een snelle interventie als die nodig zou zijn.

Operatie Eirene

Zo’n 10.000 politieagenten van verschillende korpsen zijn bij de ‘operatie Eirene’ betrokken, genoemd naar de Griekse godin van de vrede, maar volgens de politievakbond zullen nog eens 25.000 manschappen indirect betrokken zijn of paraat staan voor de top. En de veiligheidsdiensten zullen zich onder andere bezighouden met het voorkomen van mogelijke cyberaanvallen.

Niet eerder sinds de oprichting van de Navo in 1949 beleefde de organisatie een top terwijl een Europees land door een vijandige macht wordt aangevallen. De bijeenkomst – enkele regeringsleiders zullen direct vanaf de G7 in Duitsland overkomen – was al gepland vóórdat Rusland in februari Oekraïne binnenviel; Spanje is gastheer omdat het precies 40 jaar gleden lid van het bondgenootschap werd.

Oorlog

En die oorlog aan de oostgrens van de Navo zal vanzelfsprekend een groot deel van de debatten in beslag nemen. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg komt deze top op een “cruciaal moment” en zullen de uitkomsten voor een flinke transformatie zorgen.

Gisteren maakte hij in Brussel bekend dat het bondgenootschap zijn snelle reactiemacht aanzienlijk zal vergroten, van de huidige 40.000 naar zo’n 300.000 man. En Rusland zal niet langer meer als een “strategische partner” worden beschouwd, maar als “de grootste en belangrijkste bedreiging voor onze veiligheid”.

Naast de Navo-landen zijn ook kandidaat-leden als Zweden en Finland in Madrid aanwezig. Vandaag al, nog voor het officiële begin van de top op woensdag, zal er onder de supervisie van Stoltenberg een ontmoeting zijn van de Zweedse en Finse delegatie met de Turkse president Erdogan, die zich tot nu toe tegen het lidmaatschap van de twee Scandinavische landen verzet.

35 graden

De Madrilenen zullen het gelaten ondergaan; de verwachte temperatuur van 35 graden nodigt ook niet echt uit om de straat op te gaan. Een demonstratie voor woensdag is verboden, wel werd er zondag een in Madrid georganiseerd door tegenstanders van de Navo en de grote militaire budgetten, waar enkele duizenden mensen op af kwamen.

Weinigen zullen van dichtbij een glimp kunnen opvangen van enkele van de machtigste leiders van de wereld. De enige keer dat ze allemaal samen in het hart van de stad bijeenkomen is tijdens een speciaal diner op woensdagavond in het Prado-museum. Daar hangen voldoende schilderijen van historische veldslagen, maar niet het beroemdste anti-oorlogswerk, de Guernica van Picasso – dat zullen onder anderen de echtgenoten van de regeringsleiders tijdens een apart programma overdag kunnen bewonderen in het museum Reina Sofía, aan de overkant.