Navo gaat de oostgrens de komende jaren flink versterken

Navo-topman Jens Stoltenberg tijdens de persconferentie in Brussel woensdag. Beeld AFP

Stoltenberg sprak van ‘een totale reset van onze veiligheidsstrategie’, die op een Navo-top in Madrid verder gestalte moet krijgen. Aan de actuele Navo-opstelling in Oekraïne verandert niets. De alliantie kondigt geen no-fly-zone af en stuurt ook geen vredestroepen, suggesties van achtereenvolgens Estland en Polen.

“We willen geen Navo-mensen op Oekraïense grond of in het Oekraïense luchtruim. Wij hebben een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat dit conflict verder escaleert. Het wordt erger als we dit laten ontaarden in een full-fledged oorlog tussen de Navo en Rusland,” aldus Stoltenberg.

Volgens hem zijn alle dertig lidstaten het daarover eens. Navo-lidstaten gaan wel door met de levering van wapens – waaronder antitankwapens en luchtverdediging –, brandstof en munitie. Dat helpt Oekraïne niet alleen in de strijd tegen de Russen, maar ook in het politieke overleg. Stoltenberg: “De uitkomst aan de onderhandelingstafel is gelieerd aan de situatie op het slagveld.”

Bescherming

De Navo-topman herhaalde dat het bondgenootschap pal voor de bescherming van het eigen grondgebied en de ongeveer één miljard inwoners van de dertig aangesloten landen staat. Honderdduizenden troepen zijn in verhoogde staat van paraatheid. Er zijn honderdduizend VS-militairen in Europa en nog eens veertigduizend staan door de activering van nationale defensieplannen onder Navo-bevel, het geheel ondersteund door ook al ruim aanwezige marine en luchtmacht.

Die massieve aanwezigheid moet geen oorlog uitlokken, maar er één voorkomen, zo onderstreepte Stoltenberg. Hoeveel daarvan blijft na afloop van de Russische militaire agressie is dus onderwerp van studie, maar er zullen veel troepen blijven, ondersteund door luchtmacht, fregatten en onderzeeërs.

Hele palet

De militaire plannen die de commandanten nu moeten uitwerken bestrijken het hele palet: de drie klassieke krijgsmachtonderdelen inclusief lucht- en antiraket-verdediging, en verder cyber en space. Stoltenberg: “Poetin wilde minder troepen aan onze oostgrens, maar hij krijgt er meer.” De Navo, aldus de Noor, was er jarenlang minimaal aanwezig, tot Rusland de Krim bezette en steun begon te geven aan separatisten in Oost-Oekraïne.

Volgende week donderdag komt de Navo-raad opnieuw bijeen, dan op het niveau van staats- en regeringsleiders. Dan schuift ook de Amerikaanse president Joe Biden aan. Voor twee toppen op één dag, omdat hij ook is uitgenodigd op de al eerder geplande EU-Voorjaarstop.