Navo-chef: oorlog duurt nog lang, Oekraïne mogen we niet in de steek laten

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg: ‘Als Poetin uit deze oorlog leert dat hij gewoon door kan gaan zoals na de bezetting van de Krim in 2014, betalen we een veel hogere prijs.’ Beeld AFP

De oorlog duurt bijna vier maanden en in een interview met de Duitse krant Bild voorspelt de Noorse Navo-baas dat het misschien nog maar het begin is van een strijd die jaren kan duren. Veel is afhankelijk van de hoeveelheid wapens die het Westen levert aan Kiev. De Oekraïners roepen al tijden dat de leveranties veel te langzaam gaan en dat de Russen hierdoor gestaag kunnen oprukken in met name de oostelijke Donbasregio.

Veel hogere prijs

Stoltenberg benadrukt dat wordt geprobeerd de moderne wapens zo snel mogelijk in Oekraïne te krijgen. “Dat vergroot de kans dat de Donbas wordt bevrijd van Russische bezetting. Daar gaan we mee door. Want als Poetin uit deze oorlog leert dat hij gewoon door kan gaan zoals hij deed na de oorlog in Georgië van 2008 en de bezetting van de Krim in 2014, dan betalen we een veel hogere prijs.”

Tijdens een Navo-top in Madrid later deze maand wordt een nieuw steunpakket voor Oekraïne besproken. Dat moet het land helpen bij de overgang van oude wapens uit het Sovjettijdperk naar modern wapentuig, zei Stoltenberg eerder deze week.

Tijd is essentieel

Ook de Britse premier Boris Johnson benadrukt dat andere landen Oekraïne moeten blijven steunen. ‘Het is van belang dat Oekraïne sneller wapens, uitrusting, munitie en training krijgt dan de aanvaller,’ schrijft Johnson in een opiniestuk in The Sunday Times. ‘Tijd speelt een essentiële rol,’ stelt de Britse premier. ‘Alles hangt ervan af of Oekraïne sneller in staat is om zijn grondgebied te verdedigen dan dat Rusland in staat is opnieuw aan te vallen.’ De premier waarschuwde de Britten ook al tegen ‘Oekraïne-moeheid’, nu de oorlog voorlopig nog niet ten einde lijkt.

Want de strijd gaat onverminderd voort in de Donbas en rond de stad Charkov. Ondanks de massale Russische beschietingen blijven Oekraïense troepen zich verzetten in de industriestad Severodonetsk. “De strijd om volledige controle over de stad gaat door,” meldt de staf van de Oekraïense strijdkrachten in zijn dagelijkse rapport. De stad is een belangrijk doelwit van de Russische aanval.

Als Severodonetsk in Russische handen valt, hebbende Russen de controle over de hele regio Loehansk. Er bevinden zich nog zo’n tienduizend burgers in de industriestad. Een deel van de inwoners, ruim vijfhonderd mensen, heeft dekking gezocht in de schuilkelders van de chemische Azot-fabriek.

‘Vijftig officieren gedood’

De Russen vielen gisterochtend ook hoofdstad Kiev aan. Volgens officiële informatie vuurde Rusland raketten af op de stad, die werden neergeschoten door Oekraïense verdedigingstroepen. Hierdoor waren explosies te horen en klonken er luchtalarmen.

De Russische defensiewoordvoerder Igor Konasjenkov claimt dat raketten een commandopost van het Oekraïense leger hebben getroffen waar generaals en andere hoge officieren voor een vergadering bijeen waren. Volgens Konasjenkov zijn bij de aanval vijftig hoge officieren gedood in een plaatsje bij de stad Kryvy Rih, ruim 350 kilometer ten zuidoosten van Kiev. Er zijn echter geen meldingen van Oekraïense zijde over de raketaanvallen.