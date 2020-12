Navalny: Russische agent bekent vergiftiging, gif zat in mijn onderbroek

Navalny in gesprek met Konstantin Kudryavtsev. Beeld Bellingcat

Onder de titel ‘Ik belde mijn moordenaar en hij bekende’ belicht Nalavny hoe hij naar eigen zeggen op 14 december 49 minuten lang belde met FSB-agent Konstantin Koedrjavtsev. De oppositieleider zegt diens vertrouwen te hebben gewonnen door zich voor te doen als assistent van het hoofd van de Russische veiligheidsdienst. De geheim agent zei volgens Navalny dat het gif aan de binnenkant van zijn onderbroek was aangebracht.

Navalny belt Koedrjavtsev vroeg in de ochtend over de mislukte vergiftigingsoperatie in het Siberische Tomsk in augustus. Hij wil opheldering over enkele punten, die zogenaamd ‘nodig zijn voor rapportage aan de autoriteiten’. In het gesprek aarzelt de FSB-agent aanvankelijk iets los te laten. Maar dan vertelt hij, dat Navalny zou zijn gestorven als de noodlanding tijdens de binnenlandse vlucht naar Moskou en het toedienen van het tegengif atropine niet hadden plaatsgevonden. “Alles eindigde als het ware anders,” stamelt Koedrjavtsev, daarmee toegevende dat de aanslag heeft plaatsgevonden. “Zie je, toeval van omstandigheden ... Dit is de zeer slechte factor die in ons werk zit,” vervolgt de gesprekspartner van Navalny.

Gaschromatografie

De FSB-agent kreeg Navalny’s kleding naar eigen zeggen van een zekere ‘Michaïl’, het hoofd van de antiterrorismeafdeling in Omsk. Navalny belde hem ook. Michaïl is geïdentificeerd als Michaïl Jevdokimov. Hij weigerde te spreken via een open lijn, maar bevestigde dat hij de kleren aan Koedrjavtsev gaf en samenwerkte met plaatselijke transportagenten.

Koedrjavtsev noemt ook andere mogelijke deelnemers aan de vergiftiging, onder wie Vasili Kalasjnikov, die niet wordt genoemd in het Bellingcat-onderzoek. Volgens The Insider is Kalasjnikov een expert in gaschromatografie, een moderne methode om sporen van chemicaliën, zoals zenuwgif, in biologische monsters op te sporen.

Onderzoek

Het maandagmiddag gepubliceerde incognitogesprek waarover Duitse media berichten, was onderdeel van het onderzoek door onderzoekscollectief Bellingcat en verschillende internationale media waaronder Der Spiegel. Ze meldden vorige week maandag dat de Russische geheime dienst FSB achter de vergiftiging zat van Aleksej Navalny. Dat concludeerde Bellingcat op basis van telefoondata en reisgegevens van de verdachten, wiens identiteit werd achterhaald.

De geheime dienst schaduwde Navalny al sinds 2017, nadat de politicus bekend had gemaakt president van Rusland te willen worden.

Poetin

De Russische president Vladimir Poetin noemde de vergiftiging van Nalvalny drie dagen later ‘allemaal verzinsels van buitenlandse inlichtingendiensten’ en ‘het witwassen van gegevens van de CIA’. Volgens Poetin geniet Navalny de steun van de Amerikaanse inlichtingendiensten, en was het niet nodig dat de Russische diensten hem zouden vermoorden. “Wie had dat nodig? Als ze wilden, zouden ze het karwei hebben afgemaakt,” aldus Poetin.

Met name de laatste opmerking deed een van de auteurs van het rapport, Bellingcat-onderzoeker Christo Grozev, de wenkbrauwen fronsen. ‘Poetin lijkt te bevestigen dat de FSB-officieren die we identificeerden inderdáád bij Navalny in de buurt waren en dát het FSB-officieren waren, die niets te verbergen hadden,’ twitterde Grozev.

Novitsjok

Navalny werd eind augustus onwel tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou en belandde bewusteloos in een ziekenhuis in Omsk. Daar verklaarden artsen dat er geen sporen van gif in zijn bloed waren aangetroffen. Hij zou een stofwisselingsziekte hebben, veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel, was de lezing.

Beeld REUTERS

De Duitse organisatie Cinema for Peace bood hulp aan en stuurde een privéjet met artsen naar Rusland om Navalny op te halen. Navalny’s echtgenote smeekte de Russische president Poetin in een brief haar man te laten vertrekken. De artsen in Omsk verboden Navalny’s transport aanvankelijk, omdat zijn toestand nog niet stabiel genoeg zou zijn voor zo’n ambulancevlucht. Een dag later stemden ze alsnog in met het overvliegen van Navalny.

De Russische oppositieleider werd opgenomen in het Berlijnse Charité Ziekenhuis. Daar ontwaakte hij begin september uit een kunstmatige coma. Op 23 september mocht de Rus de kliniek verlaten. Sindsdien verblijft hij op een geheim adres in Berlijn. Voor Duitsland staat vast dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. De Duitse regering verklaarde op basis van de eigen testresultaten ‘ondubbelzinnig bewijs’ te hebben voor de vergiftiging. Onafhankelijk labs kwamen tot dezelfde conclusie.

Poetin zei in oktober dat hij persoonlijk toestemming gaf om Navalny in Duitsland te laten behandelen. “Nadat de echtgenote van deze burger een beroep op me had gedaan, gaf ik aanklagers direct opdracht om te kijken of het mogelijk was hem naar het buitenland te laten gaan,” aldus Poetin volgens Russische media.

Kleding

Navalny verklaarde dat hij voor vertrek naar Berlijn volledig werd uitgekleed. ‘Ze trokken al mijn kleren uit en stuurden me helemaal naakt naar Duitsland. Gezien het feit dat er een industriële chemische stof op mijn lichaam is gevonden en die zeer waarschijnlijk via contact met mijn lijf is overgebracht, zijn mijn kleren een zeer belangrijk bewijsstuk.’ De Russische oppositieleider eist de kleding dan ook terug van Rusland.