Navalny in The New York Times: ‘Verplicht propaganda kijken is het ergst’

Muurschildering van Alexei Navalny in Sint Petersburg. De tekst luidt: de held van de nieuwe tijd. Beeld AFP

Het is de onverdraaglijkste straf waaraan Ruslands bekendste gevangene naar eigen zeggen wordt onderworpen. In een schriftelijk interview met The New York Times vertelt Navalny over het leven in de straf­kolonie in Pokrov en, natuurlijk, over zijn grote vijand: Poetin.

De gevangenschap valt hem zwaar, maar om andere redenen dan men van een gevangene in een Russisch strafkamp zou verwachten. Van dwangarbeid in de mijnen, zoals in de Sovjettijd gebruikelijk was, is geen sprake. In plaats daarvan is hersenspoeling de nieuwe straf voor politieke gevangenen, zegt Navalny, die ­wegens het niet naleven van een meldingsplicht in een omstreden fraudezaak voor corruptie tot 2,5 jaar is veroordeeld. Lezen, schrijven, of ook maar iets anders doen dan tv-kijken, is volgens hem verboden in zijn cel.

Bonkige mannen

“Je verwacht misschien een gevangenis vol bonkige mannen met stalen tanden, die messengevechten voeren om het beste bed te krijgen,” aldus Navalny, “maar in plaats daarvan is het eerder een Chinees werkkamp, waar iedereen in een rij marcheert en waar overal videocamera’s hangen. Er is constante controle en een cultuur van verklikkers.”

Tegen Navalny, wiens anticorruptiestichting door Poetin is verboden, is deze maand nog een nieuwe strafzaak geopend, die zijn straf nog eens met drie jaar kan verlengen. Toch is hij hoopvol over de verkiezingen in september, waar Poetins partij het naar verwachting moeilijk gaat krijgen. “Vroeg of laat zal deze fout worden hersteld en zal Rusland een ­democratisch, Europees ontwikkelingspad volgen – simpelweg omdat de mensen dat willen.”