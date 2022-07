Natuurlijke vijanden: Turkse kever wordt in België ingezet als wapen tegen de eikenprocessierups

Kleine eikenboompjes in een kooi van gaas, waarin de grote poppenrovers worden uitgezet. Beeld Annelies Bontjes

Een bijzondere Turkse kever is bezig met zijn wederopstanding in de Vlaamse natuur. De grote poppenrover is het nieuwste wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups. De kleine langharige rups vormt in België, net als in Nederland, ’s zomers een terugkerende plaag. De haartjes veroorzaken brandende jeuk bij mensen en kunnen schade veroorzaken aan de ogen en luchtwegen, en daarom wordt de rups bestreden.

Enkele tientallen grote poppenrovers werden afgelopen maand naar België overgevlogen vanuit Turkije, dat de beestjes kweekt voor export. Op een woensdagmiddag in juni bestudeert entomoloog Kathleen Verstraete, expert milieu- en natuurbeleid, haar Turkse bataljon in Ranst, nabij Antwerpen. Ze draagt een witte wegwerpoverall en blauwe handschoenen, om zich te beschermen tegen de haartjes, terwijl ze het strijdtoneel betreedt: een kooi van gaas, van een meter bij een meter, met enkele kleine eikenboompjes.

De eikenprocessierups houdt van een warme omgeving en komt in Nederland en België vooral voor in eikenbomen langs wandel- en fietspaden, in nestjes van enkele honderden. De rups komt uit in mei. Na de derde keer vervellen heeft het beestje brandharen over zijn hele lijf, dat is in juni, juli en augustus. Nederland werkt samen met België voor het project Life, dat natuurlijke methodes voor de aanpak van de eikenprocessierups ontwikkelt. Nestjes verbranden of aanpakken met biocide, zoals nu gebeurt, veroorzaakt namelijk veel nevenschade aan andere insecten en natuur.

Uitgestorven door landbouwgif

De grote poppenrover is de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Tot 2007 kwam hij nog voor in Vlaanderen, maar door het vele gebruik van landbouwgif DDT stierf hij uit. Met de terugkeer van de kevers moet het evenwicht in de natuur worden hersteld: er zijn nu simpelweg te veel eikenprocessierupsen in Nederland en België.

De Turkse kever heeft nogal een reputatie. Het is een behoorlijk driftig beestje dat in een moordend tempo te werk kan gaan. Dagelijks kan één kever gemiddeld zo’n dertig rupsen doden en drie opeten.

Alleen tot nu toe laat die strijdlust hier in Ranst nog even op zich wachten. Terwijl een nestje rupsen hoog in een eikenboompje hangt, is er van de Turkse soldaten deze middag weinig te bekennen. “De kevers hebben zich diep in de aarde ingegraven,” zegt Verstraete. “Ik ben bang dat ze langzaam in slaap aan het vallen zijn.”

Zes jaar

En die slaap kan lang duren. De kevers kunnen tot maximaal zes jaar in zogenoemde diapauze gaan. Dat is een soort winterslaap, waarvoor ze onder de grond blijven. “Maar zo ver is het nog niet hoor,” zegt Verstraete. Voorlopig gaat ze met regelmaat langs de kooi om de beestje wakker te houden, door met haar handen door de aarde te wroeten of ze larven van wasmotten te voeren.

Verstraete heeft goede hoop dat de Turkse kevers alleen maar even op kracht hoeven te komen. Ze vertelt dat de Verenigde Staten al eerder succesvol een bestelling deden in Turkije. “De Amerikanen gebruikten de kever voor het bestrijden van de plakker, ook een rups met vervelende brandharen. De kevers vielen eerst in slaap, maar na een tijdje hadden ze zich volledig aangepast aan hun nieuwe omgeving.”

Als de kevers genoeg geacclimatiseerd zijn, worden ze volgend jaar met een zendertje op hun regenboog-kleurige schild losgelaten in de natuur. Dankzij de zender kunnen onderzoekers hun gedrag in het wild volgen en bijvoorbeeld kijken hoe ver ze vliegen of hoeveel ze eten. Mocht het project een succes blijken, dan gaat Vlaanderen zelf ook kevers kweken.

Nestkastjes voor mezen

In tegenstelling tot Vlaanderen kwam de grote poppenrover eerder nog niet voor in Nederland en mag het diertje er dus ook niet zomaar worden uitgezet. Maar als in België meer kevers worden gekweekt, verwacht Verstraete dat ze ook hun weg naar Nederland vinden. “We zullen ze dan loslaten bij de grens zodat ze zelf kunnen oversteken,” zegt ze lachend. “Dat gebeurt vast snel met al die eikenprocessierupsen in Nederland.”

Voor het Life-project wordt ook geëxperimenteerd met andere natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Op verschillende plekken in Vlaanderen worden enkele honderden nestkastjes opgehangen om meer mezen aan te trekken, die de rups opeten. Ook probeert bermbeheer sluipwespen en -vliegen aan te trekken. Zij leggen eitjes in de rupsen waardoor die zich niet kunnen voortplanten.

Of het project een succes wordt, moet blijken. Voor het onderzoek is een Europese subsidie verstrekt voor vijf jaar.