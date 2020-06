Natuurbranden Siberië en oosten van Rusland ‘zo groot als Cyprus’

In drie regio’s in het oosten van Rusland en in Siberië is de noodtoestand uitgeroepen wegens natuurbranden. Daar staat een oppervlakte van meer dan een miljoen hectare bosgebied in brand, een oppervlakte groter dan het eiland Cyprus, meldt de bosbeheerdienst.