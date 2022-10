Nationale rouw na halloweendrama Seoel: 153 doden door verdrukking, ruim 350 vermisten

Op de plek van het drama vindt onderzoek plaats naar de toedracht. Beeld REUTERS

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft zondagochtend een periode van nationale rouw afgekondigd vanwege het drama. “In het centrum van Seoel heeft een tragedie plaatsgevonden, een ramp die nooit had mogen plaatsvinden,” zo zei hij in een verklaring. “De overheid zal de oorzaak van het drama rigoureus onderzoeken, zodat een soortgelijk ongeval zich in de toekomst niet meer zal voordoen.”

Zaterdag rond 22.20 uur lokale tijd verzamelden zich zo’n 100.000 mensen in de wijk voor een groot halloweenfeest, voor de eerste keer sinds de coronacrisis. In een nauw straatje bij het Hamilton-hotel kwam de menigte in de verdrukking. Op beelden die op sociale media werden gedeeld, klaagden mensen eerder op de avond al over enorme drukte. Op een geven moment brak paniek uit, waardoor mensen begonnen te duwen en trekken. In het smalle straatje vielen mensen om als dominostenen, vertellen ooggetuigen.

Geen Nederlanders gewond

Bij de hulpverleningsdienst waren in korte tijd meer dan 80 telefoontjes binnen over mensen met ademhalingsproblemen. In totaal werden 142 brandweerwagens en ambulances naar de drukke wijk gestuurd om de slachtoffers bij te staan, met zeker 1700 hulpverleners. Zij hadden grote moeite om de zwaargewonde en dode feestgangers uit de menigte te krijgen.

Bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen meldingen binnengekomen over Nederlanders die om het leven zijn gekomen of gewond zijn geraakt. Ook zijn er geen hulpvragen geweest van Nederlanders in Zuid-Korea, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Reanimaties op straat

Tientallen mensen werden in de straten van Itaewon gereanimeerd, terwijl vele anderen naar nabijgelegen ziekenhuizen zijn gebracht. Op video’s van geschokte feestgangers is te zien hoe vele mensen naast elkaar worden gereanimeerd of worden opgegeven. Andere beelden tonen tientallen lichamen onder kleden of hotelhanddoeken. Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoel.

Zeker 153 mensen kwamen om het leven. Zeker 82 mensen raakten gewond, van wie 19 zeer ernstig, meldt persbureau Yonhap. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich ook 22 buitenlanders, uit China, Noorwegen, Iran en Oezbekistan. De omgeving was voor hulpdiensten lang erg onoverzichtelijk, zegt Moon Jyun-joo van de brandweer. Honderden personen worden nog vermist.

Tientallen doden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Voor tientallen anderen is geen plek. Zeker 46 lichamen hebben een tijdje op straat gelegen en zijn daarna naar sporthallen gebracht. Daar kunnen hulpdiensten hen identificeren, zegt Choi Seong-beom van de brandweerafdeling van Yongsan.