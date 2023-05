Nasa: vier manen van Uranus hebben mogelijk diepe oceanen

Ruimtebeeld van de Hubble telescoop. Beeld EPA

Uranus, de zevende planeet van ons zonnestelsel, heeft zeker 27 manen. Op de vier grootste – Ariel, Umbriel, Titania en Oberon – zou het water zijn. Ze zijn er groot en warm genoeg voor, en kunnen de warmte waarschijnlijk ook vasthouden om bevriezen van het water te voorkomen. Een vijfde maan, Miranda, heeft mogelijk ooit water gehad, maar zou dat zijn kwijtgeraakt.

Vloeibaar water is volgens wetenschappers een van de belangrijkste voorwaarden voor leven. Daarom is dat het eerste waar ze naar kijken bij de zoektocht naar mogelijk buitenaards leven. Er zijn aanwijzingen dat er water is op de planeet Mars, de dwergplaneten Pluto en Ceres en op enkele manen van Jupiter en Saturnus, maar rechtstreeks bewijs ontbreekt. Dat harde bewijs is er ook nu niet. De Nasa heeft computermodellen gebruikt voor het analyseren van oude metingen van de sonde Voyager 2, die in 1986 langs Uranus vloog.

