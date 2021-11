Nasa lanceert sonde die de aarde moet kunnen redden (als het nodig is)

Een illustratie van Double Asteroid Redirection Test (DART). Beeld EPA

Stel je voor: een ruimterots raast richting het aardoppervlak. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat ons – de mensheid – hetzelfde lot wacht als de dinosauriërs? Hollywood kwam in 1998 al met een antwoord in de rampenfilm Armageddon: stuur Bruce Willis eropaf, laat hem een gat boren en blaas de rots op door een nucleaire bom in de kern tot ontploffing te brengen. Piece of cake.

Maar wat als Bruce Willis niet beschikbaar is? Of als het filmscenario toch niet volledig strookt met de natuurwetten? Daarom ontwikkelde ruimtevaartorganisatie Nasa een sonde die op een ruimterots moet inslaan, om die vervolgens uit zijn baan te duwen. Net genoeg om de aarde te missen.

Koelkast

De sonde – met de toepasselijke naam Dart, een afkorting voor Double Asteroid Redirection Test – is woensdagochtend om 07.21 Nederlandse tijd gelanceerd vanaf een basis in Californië. Het ding, ter grootte van een koelkast, ging mee op een raket van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk.

De bestemming van Dart: Didymos, een asteroïde met een doorsnede van 780 meter, en haar 160 meter grote maan Dimorphos, die samen in een baan rond de zon draaien. Als alles volgens planning verloopt, boort Dart zich in oktober volgend jaar met een snelheid van meer dan 24.000 kilometer per uur in het oppervlak van Dimorphos.

De inslag moet de baan van de maan een tikje veranderen. Genoeg om de aarde te redden, in het geval dat. Want niet onbelangrijk: het gaat om een test. Zowel Dimorphos als Didymos vormen geen gevaar voor de aarde. Nasa heeft momenteel geen enkele ruimterots in beeld die de aarde de komende eeuw zal raken. Maar mocht er toch één opduiken, dan kunnen we hopelijk vertrouwen op Dart. En anders hebben we Bruce Willis nog.