Nasa: kans op botsing van potentieel gevaarlijke ruimterots met aarde extreem klein

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft een nauwkeuriger beeld gekregen van de baan van de kleine planeet in de komende driehonderd jaar, dankzij onderzoek door de ruimtesonde OSIRIS-REx.

Daaruit blijkt dat het risico op een botsing met de aarde het grootst is op 24 september 2182. De kans daarop is ongeveer 1 op 2700 (0,037 procent), ‘extreem klein’, volgens de Nasa. Desondanks blijft Bennu een van de ‘gevaarlijkste’ asteroïden in ons zonnestelsel, samen met de zogenoemde 1950 DA.

De ruimtesonde OSIRIS-REx deed de afgelopen twee jaar onderzoek bij Bennu. De asteroïde, die ongeveer een halve kilometer doorsnee heeft en in een baan rond de zon draait, is momenteel 306 miljoen kilometer verwijderd van de aarde. Ze beweegt zich voort met een snelheid van zo'n 100.000 kilometer per uur. Bij een botsing met de aarde zou er een energie vrijkomen die vergelijkbaar is met 70.000 atoombommen van het type waarmee de Amerikanen in augustus 1945 de Japanse havenstad Hiroshima bombardeerden. De aardappelvormige ruimterots zou volgens de jongste Nasa-berekeningen een krater slaan met een diameter van ongeveer vijf kilometer.

Ontstaan van leven

Hoewel de asteroïde geen gevaar voor onze planeet zal vormen, moeten wetenschappers Bennu’s exacte route kennen. Alleen zo kunnen ze voorspellen hoe de zwaartekracht van de aarde haar baan zal veranderen en het risico van een inslag op de aarde zal beïnvloeden.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie kondigde dinsdagavond al aan dat ze woensdag met nieuws zou komen over een ‘belangrijke ontdekking’ bij de asteroïde Bennu. De asteroïde kan wetenschappers iets vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel en het leven op aarde.

De missie van de OSIRIS-REx kost 1 miljard euro. In 2016 werd de sonde gelanceerd en in 2018 kwam hij in een baan rond Bennu. Vanuit alle hoeken werd de rots gemeten en gefotografeerd. Die gegevens werden naar de aarde gestuurd om te bestuderen.