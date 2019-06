Namibië gaat wegens droogte deel van de wildstapel veilen

Namibië gaat een deel van zijn wildstapel veilen, omdat het de dieren vanwege de enorme droogte niet meer kan verzorgen.

De koper moet wel gaan zorgen voor de dieren, die nu rondlopen in de wildreservaten van Namibië. Behalve het voortbestaan van de dieren worden geen strenge eisen gesteld. De koper kan er desgewenst een eigen dierenpark mee beginnen, want volgens het Namibische ministerie van Milieu is het niet noodzakelijk dat de kudde in de parken – of in Namibië – blijft.

Liever niet, zelfs. Naast geld en hulp wil het land met de verkoop vooral de steeds verder opdrogende graasgebieden in zijn wildparken beschermen voor de beesten die achterblijven. Want de schaarste is het echte probleem. Namibië heeft niet de middelen om de dieren te verzorgen nu de ergste droogte in negentig jaar heeft toegeslagen.

De veiling is vooralsnog alleen aangekondigd in Namibische kranten, maar de regering zegt ook oren te hebben naar buitenlandse kopers, liefst milieubeschermers.

“De graasconditie in het merendeel van onze parken is zeer schaars,” aldus een woordvoerder van het ministerie tegen The ­Guardian. “Als we er niet voor ­zorgen dat het aantal dieren wordt teruggebracht, zullen we dieren verliezen door ondervoeding.”

Voor de half miljoen Namibiërs die door de droogte zijn getroffen, zijn nog geen veilingplannen. Het land (2,4 miljoen inwoners) heeft buitenlandse hulp ingeroepen.