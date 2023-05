Naast de zo gewenste straaljagers hoopt Zelensky bij G7-top vooral op steun Brazilië en India

Terwijl de hevige gevechten rondom de Oost-Oekraïense stad Bachmoet doorgaan, reist president Zelensky af naar Japan om daar de G7-top bij te wonen. Bovenaan zijn verlanglijstje: de levering van straaljagers. Ook zal hij proberen ‘neutrale’ landen eindelijk achter zich te krijgen.

Dat hij dit weekend digitaal aan zou schuiven tijdens de G7-top was al bekend, maar na berichtgeving in internationale media bevestigde een Oekraïens regeringslid vrijdag dat de Oekraïense president Zelensky ook fysiek aanwezig zal zijn in Hiroshima.

De Oekraïense president reist wat af de afgelopen weken. Hij deed deze maand meerdere Europese hoofdsteden aan, waaronder Den Haag, en op weg naar Japan maakte hij vrijdag ook een tussenstop in Saoedi–Arabië om een top van de Arabische Liga bij te wonen.

Het doel van de reizen is duidelijk: hij hoopt zo meer steun voor Oekraïne te verwerven. Het land houdt nu al ruim een jaar stand tegen de Russische invasie. Dat was nooit mogelijk geweest zonder westerse wapensteun, maar om Rusland – met een van de sterkste legers ter wereld – daadwerkelijk te kunnen verdrijven, is meer nodig, benadrukt de Oekraïense president. En vele militaire experts met hem.

Internationale straaljagercoalitie

Hoog op de agenda zal in Hiroshima daarom de levering van F-16’s staan. Al ruim een jaar vraagt Zelensky om deze straaljagers, die volgens hem onontbeerlijk zijn om Oekraïne te verdedigen tegen Russische aanvallen. Het Westen was vooralsnog niet bereid hierin mee te gaan, uit angst om Rusland daarmee te veel voor het hoofd te stoten. Maar inmiddels lijken, na moderne tanks en luchtafweersystemen, ook straaljagers niet langer taboe.

Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zouden bezig zijn een internationale coalitie te vormen om F-16-straaljagers plus de benodigde trainingen te leveren. Volgens anonieme regeringsbronnen aan CNN zal het Witte Huis zulke plannen niet langer in de weg staan – al erkent de regering van Joe Biden dat nog niet openlijk.

Wat Zelensky met de reizen ook laat zien, is zijn vertrouwen in zijn regering – en zijn eigen veiligheid. Vooralsnog zijn er, zover bekend gemaakt, nog geen pogingen geweest van Rusland om de reizen van de Oekraïense president te verstoren. Of erger: hem iets aan te doen.

Onderonsjes met wereldleiders

Voorzichtig blijft hij wel. Uit veiligheidsoverwegingen wordt bijvoorbeeld niet bekendgemaakt waar en wanneer hij precies aankomt in Japan. Volgens internationale media zou er zondag een speciale top zijn ingelast over de oorlog in Oekraïne, waar hij aanwezig zal zijn.

In Hiroshima zal Zelensky vermoedelijk ook onderonsjes willen houden met regeringsleiders. Zoals met de Amerikaanse president Joe Biden, nog altijd de belangrijkste steunpilaar van Oekraïne, maar ook met de leiders van Brazilië en India.

Beide landen zijn geen onderdeel van de G7, maar Lula (Brazilië) en Modi (India) zijn wel te gast tijdens de top. De twee leiders hebben zich in zekere mate uitgesproken tegen de oorlog, maar weigeren Rusland te sanctioneren – laat staan Oekraïne wapens te leveren. Naar eigen zeggen omdat ze een neutrale houding willen (blijven) aannemen, maar volgens het Westen steunen de landen, die samen met Rusland, Zuid-Afrika en China het samenwerkingsverband Brics vormen, Moskou met hun neutrale houding indirect. Bijvoorbeeld door Russische olie te blijven kopen.

Langverwacht Oekraïens tegenoffensief

Of het Zelensky zal lukken hen te overtuigen zich tegen Rusland te keren, is onwaarschijnlijk. Maar hij kan alle steun gebruiken die hij kan krijgen.

Al weken zingt rond dat Oekraïne zich voorbereidt op een tegenoffensief – maar de Oekraïense president liet recent weten dat het leger daar nog niet klaar voor is. Tegelijkertijd lijkt Rusland zijn oorlogsinspanningen in Oekraïne te verhevigen. Een opsteker: de recent (ook door Nederland) geleverde Patriotluchtafweersystemen lijken hun werk goed te doen. Naar verluidt zouden ze zelfs meerdere, volgens Poetin onstopbare, Kinzhalraketten hebben onderschept.