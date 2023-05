Na verkiezingen verliest Berlijn sexy en bruisend imago: ‘De stad is kapot’

Nachtclub Griessmuehle in Berlijn in 2020. De club moest van locatie veranderen omdat investeerders de grond opkochten. Beeld Hollandse Hoogte/The New York Times Syndication

Het was een klap van jewelste in het traditioneel linkse Berlijn in februari. Voor het eerst in ruim twintig jaar behaalde de rechtse CDU in de Duitse hoofdstad meer stemmen dan de SPD. Een nipte zege, maar voldoende om het linkse machtsblok, dat lange tijd onaantastbaar leek, te doorbreken.

Donderdag wordt de leider van de christendemocraten Kai Wegner gehuldigd als burgemeester. Door zijn rechts-conservatieve en populistische stijl is Wegner — weliswaar een geboren Berlijner — bepaald niet geliefd onder de hoofdstedelingen. ‘Berlijn ziet zwart’, kopte het ultralinkse dagblad TAZ dubbelzinnig, met een subtiele verwijzing naar de politieke kleur van Duitse christendemocraten.

Arm aber sexy

“De partijen aan de rechtervleugel profiteren van een steeds welvarender Berlijn,” verklaart Lorenz Maroldt, de hoofdredacteur van stadskrant Tagesspiegel, de overwinning. De Berlijnse slogan ‘Arm aber sexy’, gemunt door ex-burgemeester Klaus Wowereit twintig jaar geleden om de armlastige stad uit het slop te trekken, gaat al lang niet meer op. De laatste jaren stijgen de lonen in de Duitse hoofdstad harder dan elders in het land, concludeert denktank IW uit Keulen.

De verrassende verkiezingsuitslag van februari leek vooral een proteststem tegen het falende beleid van de vorige burgemeester Franziska Giffey. Onder SPD’er Giffey moesten de verkiezingen overnieuw door chaos bij stembureau’s het afgelopen najaar. Mensen zijn klaar met het Berlijn dat ‘kapot’ is, zo klinkt het op straat.

Sinds mensenheugenis mopperen Berlijners op het gebrekkige organisatietalent. Maroldt: “Een klassiek probleem is dat je niet eens een afspraak kunt maken voor het ophalen van je rijbewijs.”

Berlijn was na de val van de Muur een plek waar veel creativiteit ontsproot. Een plek ook die buitenstaanders altijd verbaasde met nieuwe modetrends. Maar wie nu door Berlijn reist, ziet een stad die al lang niet meer zo excentriek is als voorheen. Berlijn is Spiessig (braaf) geworden, treuren veel alternatieve Berlijners.

Voor die kleinburgerlijkheid hadden veel Duitsers hun suffe, ouderlijke dorp juist verlaten, beschrijft een muurschildering in de linkse bar Süss war Gestern. De beruchte krakersstraten, zoals de Rigaer Strasse, zijn zo goed als schoongeveegd, bakfietsmoeders doen voorzichtig hun intrede. De kleurrijke en veelzijdige punkkapsels zijn eerder uitzondering dan regel. En het leger van jongeren in pikzwarte kleding? Toeristen die een weekendje gaan raven.

Langs de rivier Spree verrezen het voorbije decennium hypermoderne appartementencomplexen en kantoren van onder meer Zalando en Amazon. De fonkelende Mercedes-Benz Arena doet eerder denken aan München dan Berlijn. Voor geboren en getogen Berlijners is het steeds lastiger de hoge huren op te hoesten. Zij maken plaats voor expats, die niks voelen van de extreme huurstijgingen van soms wel 200 procent.

Hard getoeter

Bij de Oberbaumbrücke, de voormalige grensovergang tussen Oost- en West-Berlijn over de Spree, komt het op een doordeweekse dag bijna tot een aanrijding tussen automobilist en fietser. Na het geluid van piepende banden klinkt er een hard getoeter uit een matzwarte Audi. “Dat is een fietspad, man!” bijt de fietsende vrouw met een rode muts de eveneens opgefokte bestuurder toe.

Het incident staat niet op zich. En de kans is groot dat de verruwing in het verkeer toeneemt. “Ik bedrijf geen politiek tegen de auto,” zei CDU-leider Wegner in de verkiezingsstrijd met Bettina Jarasch, de tegenkandidaat van De Groenen. Terwijl Jarasch voor de belangen van de fietser opkomt, staat de tweewieler ook grotendeels symbool voor de gevreesde gentrificatie in Berlijn.

Nieuwe snelweg

Ondertussen dreigt ook de bruisende, culturele sector in de verdrukking te komen door het electorale succes van de Berlijnse CDU. De christendemocraten dringen aan op de bouw van een nieuwe autosnelweg dwars door de wijk Friedrichshain. Bekende nachtclubs, zoals Renate, Else en About Blank, moeten dan wijken. In totaal staan negen culturele plekken onder druk.

“De snelweg is een bedreiging voor ons en vele andere plekken van de stadse subcultuur,” zegt Sulu Martini van de clubcommissie in Berlijn tegen Tagesspiegel. Daarbij komt dat nieuwe, rijke omwonenden verwoede pogingen ondernemen om de clubs weg te pesten vanwege de geluidsoverlast. De yuppen willen niet wakker liggen van de feestvierders.

“Veel culturele uitgaansgelegenheden worden naar de buitenwijken van Berlijn gedreven,” ziet hoofdredacteur Maroldt. Zelfs boven het betonrijke niemandsland dat Jannowitzbrücke heet, hangt het opeens vol met hijskranen. Berlijn is ‘ertoe verdoemd, altijd te worden en nooit te zijn’, zei kunstcriticus Karl Scheffler in 1910 over het lot van de stad. Inmiddels lijkt de stad, die nooit af leek, langzaam af.