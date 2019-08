Na twee jaar weer stierengevecht op Mallorca

Spaanse matador Alejandro Talavante met stier tijdens het laatste stierengevecht in Palma de Mallorca op 3 augustus 2017. Beeld AFP

De Balearen, de autonome regio waar Mallorca onder valt, hadden in 2017 het doden en verwonden van stieren verboden, waardoor het stierenvechten onmogelijk werd gemaakt. Die beslissing werd eind vorig jaar echter teniet gedaan door een uitspraak van het Constitutioneel Hof van Spanje. Omdat stierenvechten cultureel erfgoed is, mag alleen de staat oordelen over een totaalverbod, luidde het oordeel.

Tijdens een traditioneel Spaans stierengevecht wordt de stier na ongeveer 20 minuten gedood met een zwaard. Per evenement vinden gemiddeld zo’n zes stieren de dood.