Na Trump brengt Musk ook geblokkeerd account van Ye terug op Twitter

Kanye West. Beeld GC Images

Ye, voorheen bekend als Kanye West, testte in een eerste tweet op zondag of zijn account wel daadwerkelijk was gedeblokkeerd. Zes uur daarna volgde een bericht dat ‘Shalom’ luidde, een joodse welkomstgroet. De reactie van Musk daarop was: ‘Dood niet wat je haat, bewaar waar je van houdt.’ Volgens Musk is het nooit zijn beslissing geweest om Ye te blokkeren.

Shalom : ) — ye (@kanyewest) 20 november 2022

Anti-joodse uitspraken

Ye kwam eerder van meerdere kanten onder vuur te liggen. De artiest deed in verschillende interviews en tweets antisemitische uitspraken. Als gevolg van zijn uitlatingen werd de artiest de toegang tot zijn accounts op sociale media ontzegd. Ook stopten onder meer Adidas, modehuis Balenciaga en het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency hun samenwerking met de artiest.

Naast Ye keert ook voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump terug naar Twitter. Zijn account was permanent geschorst. Musk zette een peiling op; ongeveer 52 procent van de respondenten gaf daarin aan voor een terugkeer van Trump te zijn. Daarop werd Trumps account gedeblokkeerd. Aan de terugkeer van Ye is geen peiling voorafgegaan.

Musk beloofde na zijn aankoop een safety board in te stellen bij Twitter. Daarin zouden vertegenwoordigers van allerlei groeperingen in de samenleving zitten, om gezamenlijk te bepalen welke accounts terug konden keren op het sociale medium.

Ook zouden zij de algehele vrijheid van meningsuiting moeten bewaken. De afgelopen tijd heeft Musk daar echter niets meer over gezegd. Nu controversiële accounts als die van Ye en Trump terugkeren zonder raadpleging van zo'n board, is het de vraag of een dergelijk instituut er nog komt.

Don’t kill what ye hate

Save what ye love — Elon Musk (@elonmusk) 20 november 2022

Alex Jones

Wie waarschijnlijk niet terugkeert op Twitter, is complotdenker Alex Jones. Een Twitteraar stelde Musk de vraag of het niet tijd was om het account van Jones te deblokkeren. Musk reageerde daarop dat zijn eerste kind in zijn armen is gestorven, en dat hij ‘geen genade toont aan iemand die de dood van kinderen gebruikt voor gewin, politiek of roem’.

Jones hield jarenlang vol dat een schietpartij in 2012 op de Sandy Hookschool in de staat Connecticut, waar twintig kinderen en zes leerkrachten om het leven kwamen, in scène was gezet. Dat idee verspreidde hij op zijn populaire platform Infowars. Als gevolg van die complottheorieën werden de nabestaanden bedreigd, zowel op straat als online. Voor zijn beweringen moet Jones op last van de rechtbank nu een schadevergoeding van bijna 1,5 miljard dollar betalen.