Na tien maanden proces volgt woensdag het vonnis over de aanslagen in Parijs, op onder meer de Bataclan

De beklaagden tijdens de laatste zittingsdag, met uiterst rechts, staand, Salah Abdeslam. Beeld Benoit Peyrucq/AFP

Osama Krayem en Sofien Ayari namen op 13 november 2015 in Brussel de bus naar Schiphol. Het was een goedkope Eurolines-bus: voor een tientje kun je al reizen. Het tweetal stapte uit bij het vliegveld en keek er enkele uren rond. Als iemand hen herkend had, waren er massaal alarmbellen gaan rinkelen.

De Zweedse Krayem (29) had het jaar ervoor in Syrië gezeten, bij IS. Er dook later een video van hem op. Daarin kijkt hij toe terwijl een IS-gevangene levend in brand wordt gestoken. De Tunesiër Ayari (28) zat ook in Syrië en reisde samen met Krayem terug naar Europa. Ze deden zich voor als vluchtelingen en reisden via Griekenland naar Duitsland. Daar werden ze in oktober 2015 opgehaald door Salah Abdeslam, die een maand later meedeed aan de aanslagen in Parijs, op onder meer de Bataclan.

Geen bewijs

Abdeslam, Krayem en Ayari zaten de afgelopen 10 maanden naast elkaar in de rechtbank. Daar worden ze met 17 anderen berecht vanwege de aanslagen in Parijs. Maandag was de laatste zittingsdag, woensdag volgt het vonnis. De Franse justitie zegt dat Ayari en Krayem die 13e november een aanslag wilden plegen op Schiphol. “Het tweetal vormde het Nederlandse commando van de terreurgroep,” zei de openbaar aanklager. Tegen de twee is levenslang geëist.

Op een computer van de terroristen is een bestand gevonden met de naam ‘13 november’. Daarin zaten sub-bestanden met bijvoorbeeld de naam ‘Franse groep’, waar een foto van de Bataclan bij zat, en ‘Schiphol groep’. Maar volgens één van de advocaten van Krayem en Ayari is er geen enkel materieel bewijs. “Je kunt iemand niet veroordelen wegens een aanslag in land A terwijl diegene zelf in land B was.”

Dossier Schiphol

Tijdens de tien maanden van het proces bleef inderdaad onduidelijk óf het tweetal wilde toeslaan op Schiphol, en zo ja, waarom ze het dan uiteindelijk tóch niet deden. Krayem en Ayari wilden geen antwoord geven op de meeste vragen van de rechter. Krayem kwam regelmatig niet eens opdagen: hij bleef in zijn cel. Eerder zei hij tegen de politie dat de reis naar Schiphol bedoeld was als ‘verkenning’. Ayari zei tegen de rechter dat hij door IS naar Europa was gestuurd ‘zonder precies te weten waarom’.

Het ‘dossier Schiphol’ is daarmee exemplarisch voor het proces in Parijs. Tijdens de 10 maanden aan zittingen bleef er heel veel onduidelijk over de opdrachtgevers, de werkwijze en de verdachten. Dat is logisch: de 10 daders van de aanslagen in Parijs zijn allemaal dood, behalve Salah Abdeslam.

Bataclan

Van de 20 verdachten die terechtstaan, worden er 6 bij verstek veroordeeld. Zij zijn waarschijnlijk gedood in Syrië. Veel van de 14 andere verdachten zijn ‘hulpjes’. Ze zorgden bijvoorbeeld voor wapens, huisvesting of auto’s, maar wisten naar eigen zeggen niets van de uiteindelijke bedoeling, de serie aanslagen die 130 mensen het leven kostten.

In de Bataclan vielen de meeste doden: 90. De drie daders daar werden gedood of bliezen zichzelf op. “De terroristen van de Bataclan: die hadden we graag levenslang gegeven. Maar zij zijn er niet meer. Dus schuiven we alles op Salah Abdeslam,” aldus zijn advocate Olivia Ronen. “Maar Salah Abdeslam was daar niet en hij was niet op de hoogte dat het een doelwit was.”

Medemenselijkheid

Salah Abdeslam zette die 13e november eerst andere terroristen af in Parijs. Tegen de rechter zei hij dat hij daarna met zijn eigen bomvest een café binnenging en op het laatste moment besloot om niet op de ontstekingsknop te drukken. Uit ‘medemenselijkheid’. “Ik zag allemaal jongeren, ze lachten, ze waren aan het feesten. Ik wilde ze niet doden.”

Het Franse OM gelooft hem niet: Abdeslams bomvest zou defect zijn geweest. Hij kón zichzelf niet opblazen. Tegen de enige nog levende ‘13/11-terrorist’ is levenslang geëist, met als extra eis dat hij nooit meer op vrije voeten mag komen.