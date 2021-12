Na schandalen verliest zijn partij nu ook regioverkiezing: is het feest voorbij voor Boris Johnson?

Boris Johnson bezocht gisteren een vaccinatielocatie. Hij ligt opnieuw onder vuur om kerst­feestjes die in de lockdown in zijn ambtshuis waren. Beeld REUTERS

A nightmare before Christmas for the Conservatives, wordt het in Britse media genoemd. Een politieke bloedneus, een aardbeving. Na een week van zware politieke tegenslagen en schandalen voor de Britse premier Boris Johnson heeft zijn partij nu ook nog een zetel verloren die al bijna 200 jaar in handen is van de Conservatieve partij. En niet zo’n beetje ook.

In het rurale kiesdistrict North Shropshire heeft de Liberaaldemocratische Helen Morgan de tussentijdse verkiezingen gewonnen met 6000 stemmen verschil van de Conservatieve kandidaat Neil Shastri-Hurst – en dat is heel veel voor een kiesdistrict met 80.000 stemgerechtigden, waarvan maar de helft daadwerkelijk stemt. Bovendien kreeg de Conservatieve kandidaat in het district twee jaar geleden nog 70 procent van de stemmen.

“Vanavond hebben de mensen van North Shropshire gesproken namens het hele Britse volk,” zei Morgan na haar zege. “Boris Johnson, het feest is voorbij.”

Comfortabele meerderheid

Zover is het natuurlijk nog niet: het verlies op zich is zo’n probleem nog niet voor de Conservatieve partij. In het Lagerhuis heeft de partij van Boris Johnson ook zonder dat ene parlementslid nog een comfortabele meerderheid van 361 van de 650 zetels.

Niettemin werd de verkiezing met ingehouden adem gevolgd door de Tories – en niet in de laatste plaats de premier zelf. Het zou een teken aan de wand kunnen zijn dat de politieke stemming in het land zich tegen de premier begint te keren. Want als ze zelfs dít traditioneel Conservatieve bastion kunnen verliezen, wat zou dat betekenen voor andere kiesdistricten, waar het in 2019 al spannender was?

Voorzichtig werd de verkiezing dan ook als een referendum voor Johnsons premierschap gezien, of in elk geval voor zijn huidige koers. Want de voorbije weken heeft Johnson al meerdere schandalen en tegenslagen te verduren gehad. En terwijl zijn rariteiten hem nooit leken te achtervolgen, werd er afgelopen tijd al openlijk aan de houdbaarheid van zijn leiderschap getwijfeld – ook binnen zijn partij.

Nóg een feestje

Nu is er vrijdagochtend nóg een kopzorg voor Johnson bijgekomen: Britse media meldden dat Johnson vorig voorjaar – midden in de eerste lockdown – een feestje heeft bijgewoond in de achtertuin van zijn ambtswoning. Nog een feestje, dus. Want de afgelopen weken was het land al in rep en roer vanwege een kerstfeestje dat vorige winter tijdens de lockdown op Downing Street 10 was gehouden. Daar zwoer Johnson niet bij te zijn geweest. Dat excuus gaat dit keer dus niet op.

Hoe groot de barsten in de steun voor Johnson binnen zijn partij inmiddels zijn, bleek deze week. Bij een stemming in het Lagerhuis keerden liefst 101 Conservatieven zich tegen de coronamaatregelen van de premier. Nooit eerder heeft Johnson met zoveel tegenstand te maken gehad. Alleen dankzij steun van oppositiepartij Labour konden Johnsons coronamaatregelen doorgang vinden.

Toen al zei de belangrijke fractiebestuurder Sir Geoffrey Clifton-Brow dat Johnsons leiderschap op de tocht zou staan. En nu de premier ook zijn grootste waarde – kiezers trekken – niet meer kan tonen, zouden meer Conservatieven daar zomaar ook zo over kunnen gaan denken.