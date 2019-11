Na Erasmus wil ook Radboud Universiteit studenten terug uit Hongkong

Het is al langere tijd onrustig in Hongkong. Beeld AFP

De Radboud doet dit wegens de veiligheidssituatie rond de universiteiten in Hongkong en de aankondiging van een tijdelijke sluiting van meerdere van dergelijke instellingen daar.

De Erasmus heeft tientallen studenten in de rumoerige stad. Bij de Radboud gaat het om acht. Ze hebben bericht gekregen van hun universiteit, die met de studenten en de partner-universiteiten in Hongkong zal bezien wat er aan eventuele studievertraging kan worden gedaan.

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) laat het aan hun studenten en medewerkers in Hongkong zelf over om al dan niet terug te keren naar Nederland. Wel wordt iedereen gevraagd de situatie ter plekke nauwlettend in de gaten te houden. Medewerkers en studenten van de RuG die voortijdig terug willen keren naar Nederland kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de reiskosten, belooft de universiteit.

Ook andere Nederlandse universiteiten denken momenteel na over de vraag hoe ze zullen omspringen met de aanwezigheid van eigen studenten in het zeer onrustige Hongkong.