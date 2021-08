Na einde moratorium dreigt dakloosheid voor miljoenen in VS

Uit nader onderzoek bleek begin juli dat zo’n 3,6 miljoen Amerikanen moeten vrezen dat ze op straat worden gezet. Beeld AP

Tot het laatste moment probeerden Amerikaanse politici nog overeenstemming te bereiken over een wet die het moratorium op huisuitzettingen zou verlengen, maar ze slaagden er niet in om het eens te worden.

Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting hadden eind maart zo’n 6,4 miljoen Amerikaanse gezinnen een huurachterstand opgelopen, omdat hun inkomen terugviel door de coronacrisis. Uit nader onderzoek bleek begin juli dat zo’n 3,6 miljoen Amerikanen moeten vrezen dat ze op straat worden gezet. Sommigen zullen morgen al een telefoontje van hun huisbaas krijgen, al verschillen de praktische gevolgen van het aflopen van het moratorium van staat tot staat.

Woningcrisis

Het vooruitzicht dat deze week al veel mensen dakloos kunnen worden leidde tot harde politieke verwijten. “We zijn slechts uren verwijderd van woningcrisis die makkelijk voorkomen kan worden,” aldus de Democratische senator Elizabeth Warren. Haar partijgenoot Cori Bush, lid van het Huis van Afgevaardigden, bracht uit protest de nacht buiten door, op de trappen van het Capitool. De 45-jarige politica uit Missouri is als twintiger zelf meermaals uit huis gezet en moest een tijdlang met haar twee jonge kinderen in haar auto slapen. “Ik wil niet dat iemand moet doormaken wat ik destijds moest doormaken,” aldus Bush. “Ik ben niet van plan om te vertrekken voor er iets verandert.”

Maar niet al haar partijgenoten schaarden zich achter een verlenging van het moratorium. Dat was tot nu toe ook geen zaak van het Congres, maar werd ongeveer een jaar geleden ingesteld door het CDC, de Amerikaanse gezondheidsautoriteit. Het moratorium was destijds niet primair bedoeld als economische steunmaatregel, maar als een wapen tegen de coronacrisis. Wanneer mensen uit hun huizen zouden worden gezet en bij elkaar zouden komen in een daklozenopvang, zou dat de verspreiding van het virus in de hand werken.

Afgevaardigden Alexandria Ocasio-Cortez en Cori Bush. Beeld Getty Images

Sindsdien heeft de regering het moratorium meermaals verlengd, maar bij huisbazen was de maatregel niet populair. Het Hooggerechtshof gaf onlangs met een krappe meerderheid zijn zegen aan een nieuwe verlenging, maar liet in de toelichting doorschemeren dat dit de laatste keer was: voor een nieuwe verlenging was een mandaat nodig van het Congres.

Moratorium

President Biden besloot daarop om het moratorium niet te verlengen, maar de bal bij het Congres te leggen. Daar zijn de meeste Democraten voorstander van een verlenging en veel Republikeinen wat minder enthousiast, maar de stellingen lopen niet helemaal gelijk met de partijlijnen en de tijd was te kort om een compromisvoorstel aangenomen te krijgen. Veel Democraten verwijten Biden nu dat hij pas donderdag een beroep op hen deed, waardoor de tijd te krap was om met een wet te komen.

Het Congres heeft eerder al wel 47 miljard dollar aan steun goedgekeurd voor zowel huurders als verhuurders die door de coronacrisis financieel in de knel zijn gekomen. Maar van dat geld is pas een paar miljard terechtgekomen bij de mensen voor wie het bedoeld is. Nadat ze er zelf niet uit waren gekomen, riepen de politici in Washington lokale overheden dus op om in ieder geval haast te maken met het verstrekken van die steun.