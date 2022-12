Na een staatsgreep wilde deze adellijke complotdenker keizer van Duitsland worden

Prins Heinrich Reuss XIIIs werd vandaag gearresteerd in Frankfurt. Beeld Boris Roessler/AP

Het nieuws sloeg in Duitsland in als een bom: ongeveer drieduizend commando’s en rechercheurs hebben woensdagochtend een mogelijk zeer bloedige coup verijdeld. Vanaf 06.00 uur ’s ochtends vonden huiszoekingen plaats bij 137 woningen en kantoren in elf Duitse deelstaten, een van de grootste anti-terreuroperaties uit de geschiedenis van de moderne bondsrepubliek. Daarbij werden 25 mensen gearresteerd.

Het Duitse OM verdenkt in totaal 52 mannen en vrouwen ervan dat ze een gewapende overval hebben willen plegen op de Bondsdag, het centrum van de Duitse macht, met als doel het rehabiliteren van het oude Duitse keizerrijk van 1871. De verdachten zijn gelieerd aan de terroristische Reichsbürger-beweging, een extreemrechtse groepering die de Duitse bondsrepubliek in al haar facetten veracht.

Brein achter de mislukte terreurdaad

Heinrich Reuss, een telg van een eeuwenoud prinselijk huis uit deelstaat Thüringen, geldt als brein achter de mislukte terreurdaad. Voor ‘De Raad’ of ‘Patriottische Unie’, zoals de vermoedelijke terreurcel in Telegramgroepen genoemd werd, was de 71-jarige Reuss de gedroomde keizer. Reuss zelf fantaseerde, net als andere aanhangers van de Reichsbürger-beweging, over de terugkeer van het koninkrijk Pruisen.

De afgelopen jaren sympathiseerde Reuss steeds meer met deze beweging, die sinds haar oprichting in de jaren tachtig door rechtsextremistisch en antisemitisch gedachtegoed op de radar staat van de Duitse geheime diensten. Zo verklaarde hij in 2019 op een forum in Zwitserland dat de Duitse bondsrepubliek geen soevereine staat is, maar in feite door de geallieerden bestuurd zou worden.

Maar toen hij onlangs contact zocht met de Russische autoriteiten in Duitsland om zijn coupplannen kenbaar te maken, kreeg de ‘Putsch-Prinz’ nul op het rekest, waarschijnlijk omdat het Kremlin de couppoging onwaarschijnlijk achtte, zo bericht de krant FAZ.

Rijkste buurten

Met zware wapens en bivakmutsen arresteerde een Duitse politie-eenheid de 71-jarige ondernemer vanochtend bij zijn kantoor in Westend, een van de rijkste buurten van de zakenstad Frankfurt. Met mondmasker, een geruite wollen colbert en geboeide handen werd hij in een ME-busje afgevoerd.

Volgens een kredietbureau, zo schrijft Die Zeit, staan vier vastgoedondernemingen op de naam van de prins. Reuss, getrouwd met een jonger model en gek op motorsport, verdiende zijn geld vooral als vastgoedhandelaar en projectontwikkelaar.

Dankzij zijn kapitaalkrachtige positie kon hij, volgens het federaal parket in Karlsruhe, zich ontwikkelen tot een van de leiders in de terreurplannen. Hij zou geld beschikbaar hebben gemaakt voor de aanschaf van zware wapens, munitie en granaten. Onder de verdachten bevindt zich onder meer een voormalige commandant van een speciale eenheid binnen de Duitse Bundeswehr, alsook een ex-militair die gespecialiseerd is in stroomuitvallen.

Vermoedelijke terreurcel

De plannen voor de putsch waren al zo ver gevorderd dat Reuss een schaduwkabinet had samengesteld om na zijn beoogde revolutie Duitsland te gaan besturen. Belangrijke ministerposten zoals Gezondheid, Buitenland en Justitie waren al verdeeld onder de leden van de vermoedelijke terreurcel, waaronder beruchte complotdenkers.

Een van de complotdenkers zou de nieuwe minister van Justitie moeten worden: Birgit Malsack-Winkemann, rechter in Berlijn en voormalig politica die tot 2021 vier jaar lang in het Duitse parlement zat namens de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD). Ook Malsack-Winkemann, naast aanhanger van de Reichsbürger-beweging ook supporter van het Amerikaanse complotnetwerk QAnon, werd vanochtend gearresteerd bij haar huis aan de Berlijnse Wannsee.

Na de dood van Koningin Elizabeth toeslaan

Hoe losgeslagen van de werkelijkheid ‘De Raad’ was, bleek uit een bericht van een van de verdachten in een Telegramgroep: ‘Alles zal veranderen: de openbare aanklagers en rechters, net als de gezondheidsautoriteiten, zullen zich snel in het beklaagdenbankje van Neurenberg 2.0 bevinden’.

Onduidelijk is nog wanneer Reuss en consorten de coup hadden willen uitvoeren. Uit afgetapte telefoongesprekken bleek dat sommige verdachten na de dood van Koningin Elizabeth wilden toeslaan, andere groepsleden wilden wachten op een volgende natuurramp zoals die plaatsvond in Rijnland-Palts. De afgelopen weken drong aan aantal verdachten nadrukkelijker aan tot actie.

Een familielid van Reuss probeerde de handelswijze van de gearresteerde ‘prins’ te verklaren tegenover Die Zeit: ‘Deels is hij een verwarde oude man, die door complottheorieën krankzinnige meningen uitkraamde.’