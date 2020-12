Na dood vrouw in Libanon krijgt ambassadeur nieuwe post

Oud-ambassadeur Jan Waltmans met zijn vrouw Hedwig. Hij verloor haar door de de explosie op 4 augustus van dit jaar. Beeld Privé

Kort na de explosie werd bekend dat Waltmans niet zou terugkeren naar Libanon. Zijn werk werd vanaf september gedaan door een speciale ‘invalambassadeur’. Deze week beëdigde koning Willem-Alexander Hans Peter van der Woude als vaste ambassadeur voor die post.

Grote uitdagingen

Waltmans kijkt er naar uit om in de zomer te starten in Sarajevo. “Mijn ervaring in landen die onder een burgeroorlog hebben geleden en voor grote uitdagingen staan, zal in Bosnië-Herzegovina van pas komen,” zegt hij in een interview dat morgen in deze krant staat. “De economische en bestuurlijke problemen zijn groot. Het is ook voor Nederland belangrijk dat ze die het hoofd weten te bieden.”

In de ministerraad werden ook nieuwe ambassadeurs benoemd in onder andere Duitsland, Italië, Hongarije, Thailand, Iran en Jordanië. Ook zij beginnen allemaal volgend jaar zomer.

