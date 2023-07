Na de haven vernietigt Rusland ook het historisch erfgoed van Odesa

De schade aan de kathedraal van de Heilige Transfiguratie in Odesa is groot. Beeld Jae C. Hong/AP

De havenstad werd rond 03.30 uur getroffen. Volgens de Oekraïense luchtmacht lanceerde Rusland negentien raketten van verschillende types; negen daarvan zouden zijn neergehaald. Van de gewonden zijn er vier minderjarig. Minister Igor Klymenko zegt dat de jongste kinderen 11 en 12 jaar oud zijn en de andere twee 17 jaar. Ook is er schade aan woningen en een historische orthodoxe kathedraal.

Veel Oekraïners reageren geschokt op de zware beschadigingen die een van de beroemdste kerken van het land heeft opgelopen. Het gaat om de kathedraal van de Heilige Transfiguratie, een godshuis met een bewogen geschiedenis. De Russische tsarina Catharina de Grote, grondlegger van Odesa, gaf in 1795 opdracht tot de bouw. Onder het bewind van Stalin werd het gebouw in 1936 opgeblazen. Na de val van de Sovjet-Unie is in 1999 begonnen aan de herbouw. De kathedraal werd in 2010 gewijd door patriarch Kyrill, hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk en een van de grootste steunpilaren van president Poetin.

Tot nu toe werd het historische centrum van Odesa door het Russische leger gespaard. Dit zou te maken hebben met de Russische wortels van de stad. Nu lijkt aan die houding toch een einde te zijn gekomen, al kan het raken van de kathedraal volgens Ruslandkenner Hubert Smeets ook een vergissing zijn. “Misschien was het een afzwaaier. Die kans is zeker aanwezig als ze oude Sovjetraketten hebben afgevuurd, dat zijn niet bepaald precisiewapens.”

Aanvallen uit frustratie

Maar Smeets houdt ook de optie open dat er wél opzet in het spel was. “Op de Russische staatstelevisie kwam zaterdagavond in een programma van Vladimir Solovjov – de grootste propagandist van het Kremlin – Odesa aan bod. De tv-presentator riep op tot vernietiging van het cultureel erfgoed van de stad – met uitzondering van de opera, het beroemdste gebouw van Odesa. Die mag kennelijk niet worden geraakt, vindt zelfs Solovjov. De kans bestaat dus dat Moskou met opzet raketten op blikvangers van de stad richt. Dan is er sprake van culturicide.”

Odesa, waarvan het historische centrum sinds januari op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat, heeft als bijnaam de Parel van de Zwarte Zee.

Een jaar geleden lagen culturele gebouwen in Oekraïne ook regelmatig onder vuur. Rusland schoot bijvoorbeeld op de universiteit van Charkiv. Volgens Smeets is het een teken dat het niet goed gaat met de Russische militaire operatie. “Er kan sprake zijn van frustratie, dan krijg je dit soort aanvallen op doelen die strategisch gezien niet van belang zijn, maar in Oekraïne veel impact hebben en zorgen voor een hoop verdriet.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zweert wraak na de nieuwe Russische aanvallen op Odesa, dat na het klappen van de graandeal een week geleden meermaals het doelwit is geweest. “Raketten tegen vreedzame steden, woningen, een kathedraal. Er kan geen excuus zijn voor Russisch kwaad. Zoals altijd zal het kwaad verliezen. En er zal zeker een vergelding zijn.”

Graandeal

Rusland bevestigt dat er aanvallen op Odesa zijn geweest, maar ontkent dat de kathedraal is beschoten. Volgens het Russische ministerie van Defensie is het gebouw waarschijnlijk geraakt door een Oekraïense luchtafweerraket.

De afgelopen dagen beschoten de Russen bewust de haveninfrastructuur en graansilo's, met het doel de uitvoer van Oekraïens graan te bemoeilijken. De graanovereenkomst die een jaar geleden onder leiding van de Turkse president Erdogan en de VN werd gesloten, is door Moskou opgezegd. Volgens de Russen kleven er te veel nadelen aan. President Zelensky stelt dat de aanvallen zijn bedoeld om de wereldwijde aanvoer van graan onder druk te zetten.

Odesa is de enige plaats vanwaar Oekraïne mais, tarwe en andere granen over zee kan exporteren. De graandeal maakte het mogelijk om deze export voort te zetten tijdens de oorlog. Nu ligt de uitvoer echter weer plat. De afgelopen dagen stegen de prijzen van onder meer graan en mais. De VN vreest dat met name inwoners van Afrikaanse landen de dupe worden van te hoge voedselprijzen.

Hubert Smeets is somber over het herstellen van de graandeal. “Dat heeft ook te maken met het bekoelen van de relatie tussen Poetin en Erdogan. We zien dat de Turkse president de laatste tijd veel meer op de hand is van Oekraïne. Het isolement van Vladimir Poetin wordt steeds groter.’’