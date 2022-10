Na de euforie over de annexatie volgt in Rusland al snel de paniek over de verliezen in Oekraïne

Ook in het zwaarbeschadigde Dolyna in de regio Donetsk wappert weer de Oekraïense vlag. Beeld Getty

De Doema, de Russische Tweede Kamer, stemde maandag in met de annexatie van de door Rusland bezette Oost-Oekraïense territoria Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson. Terwijl de vergadering nog niet eens was afgelopen, nam Lagerhuisvoorzitter Vjatsjeslav Volodin al een voorschotje op de uitkomst. ‘De Russische Federatie heeft 89 regio’s. Wij zijn samen!,’ zo jubelde hij op zijn Telegramkanaal.

De onafhankelijke nieuwssite Agentsvo (‘agentschap’) kwam tot de conclusie dat er meer Doemaleden hadden gestemd dan er aanwezig waren in de zaal. Voor de inlijving van de vier gebieden stemden minimaal 409 afgevaardigden. Echter: slechts 408 van hen bevonden zich lijfelijk in de vergaderzaal. Volgens Volodin ging het om een ‘technische storing’.

De hele wetgeving rond de occupatie was van meet af al een verhaspeling van de grondwettelijke procedure: president Vladimir Poetin had immers de wet donderdagavond al getekend.

Intussen kwam het Russische ministerie van defensie maandag met ronkende berichtgeving over de strijd in Cherson. ‘De eenheden van de Russische troepen hebben een vooraf voorbereide verdedigingslinie bezet en blijven de vijand enorme vuurschade toebrengen.’

Volgens het ministerie zouden de verliezen aan Oekraïense kant bij Zolotaja Balka en Aleksandrovka ongeveer 130 manschappen en 23 eenheden militair materieel bedragen. Het maakte geen melding van Russische slachtoffers.

Tegenoffensief

Tot zover de vrolijkheid in Moskou, want op de grond in Oekraïne lijken er heel andere dingen te gebeuren. Verschillende bronnen berichtten van het weekeinde al over het tegenoffensief van de strijdkrachten van Oekraïne in de regio Cherson.

Zondagavond waren pro-Russische bloggers ronduit in paniek. Oekraïense eenheden slaagden erin een Russische verdedigingslinie te doorbreken en de Russen zouden om ‘urgente luchtsteun’ hebben verzocht. De Oekraïners zouden al 25 kilometer de regio Cherson zijn binnengedrongen, iets wat sinds het begin van de bezetting eind februari nog niet was gelukt.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski verklaarde later dat het leger daadwerkelijk twee nederzettingen heeft bevrijd. Ook meldden media dat het Oekraïense leger een derde dorp is binnengedrongen.

En het was toch al een beroerd weekeinde voor de Russen. Die hadden in de regio Donetsk de strategisch gelegen stad Lyman moeten prijsgeven aan de vijand. Een belangrijke overwinning voor de Oekraïners, want via Lyman liep de aanvoer van goederen voor de Russische troepen. Die krijgen het logistiek in de regio zwaar te stellen, zeker nu de winter in aantocht is.

Niet makkelijk

Het noopte zelfs de rabiaat nationalistische talkshowpresentator Vladimir Solovjov tot enige bescheidenheid. “We willen Kiev veroveren, maar dit is het echte leven. Maar het zal voor ons niet makkelijk worden en we moeten voorlopig maar geen goed nieuws verwachten,” zei hij gelaten tijdens zijn zondagavonduitzending.

Bij de beruchte Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov moet de paniek werkelijk zijn toegeslagen. Brieste hij na het verlies van Lyman al over de inzet van kernwapens, maandag zei hij kindsoldaten te zullen inzetten in Oekraïne. Te weten: zijn eigen zonen van veertien, vijftien en zestien jaar.

In een TikTok-filmpje zien we de pubers onder leiding van instructeurs allerhande geschut afvuren, tot en met het boordkanon van een pantservoertuig aan toe. ‘Achmat, Eli en Adam zijn klaar om hun vaardigheden te tonen in de zone van de speciale militaire operatie,’ schreef hun vader. ‘Ik maak geen grapje. De tijd is gekomen om zichzelf te bewijzen in de strijd, en ik juich hun ambitie toe.’