Na de aardverschuiving op Ischia

In de plaats Casamicciola Terme op het Italiaanse eiland Ischia wordt de modder opgeruimd die gebouwen is binnengedrongen na de aardverschuiving van afgelopen zaterdag. Bij de ramp zijn acht doden gevallen, onder wie drie jonge kinderen, maar dat aantal kan nog oplopen. Enkele mensen werden gisteren nog vermist. Kenners zeiden tegen persbureau Reuters dat Ischia gevoelig is voor natuurrampen, omdat veel huizen en gebouwen op het eiland illegaal gebouwd zijn – bijvoorbeeld op plekken die niet geschikt zijn voor bebouwing. Volgens de Italiaanse autoriteiten zou 90 procent van de Italiaanse gemeentes gevoelig zijn voor natuurrampen. De aardverschuiving op Ischia werd veroorzaakt door stortregens.