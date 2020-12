Na brexit: stop de caravan straks niet te vol

Controle in Dover. Beeld AFP

Reizen

Nee, de veerboten, vliegtuigen en Eurostars gaan vrijdag niet aan de ketting. Reizen naar Groot-Brittannië kunnen gewoon doorgaan, alhoewel daar op termijn wel nieuwe verdragen voor nodig zijn. De meeste Britse luchtvaartmaatschappijen mogen ook gewoon binnen de EU blijven vliegen. Zo heeft prijsvechter Easyjet al lang een Europese dochter opgezet zodat de maatschappij vanaf Schiphol kan blijven pendelen

Maar reizen wordt, zeker voor de doorgewinterde Engelandganger, heel anders. De grenscontroles aan beide zijden van de Noordzee kunnen langer duren. Zo wordt vanaf 1 januari iedere Europeaan bij aankomst in Groot-Brittannië uitgebreider dan voorheen gecontroleerd. We kunnen nog even met de ID-kaart op pad naar het Verenigd Koninkrijk, maar vanaf eind september 2021 accepteren de controleurs aan weerszijden van de Noordzee alleen nog paspoorten. En let op, vanaf vrijdag moeten wij in de rij ‘overige paspoorten’ staan.

Houd ook rekening met langere wachttijden bij de douane. De regels voor wat er mag worden ingevoerd en voor hoeveel veranderen enorm. Wie voor meer dan 390 pond goederen invoert, moet over de hele waarde vat (btw) bijbetalen, inclusief een toeslag van 2,5 procent.

Andersom mogen we straks vanuit Groot-Brittannië voor hoogstens 430 euro spullen meenemen. Daarboven worden over het hele bedrag btw en invoerrechten geheven. Pas daarbij op met de wisselkoers. Maar er zijn ook voordeeltjes. Straks mogen we, net als in andere landen buiten de EU, mogelijk de betaalde vat (btw) op aankopen terugvragen.

Wie met huisdieren reist, kan niet langer gebruikmaken van het Europese dierenpaspoort, maar moet vooraf in Engeland toestemming vragen. Ons rijbewijs blijft er wel gewoon geldig. En als je langer dan drie maanden blijft, moet je een verblijfsvergunning aanvragen. Voor wie nu al in het Verenigd Koninkrijk werkt of studeert, zal niet zomaar iets veranderen. Maar voor wie dat gaat doen worden de verblijfsregels wel strenger.

Vakantie

Op vakantie naar het zelfstandige Groot-Brittannië kan financieel best aantrekkelijk zijn. Het Britse pond heeft immers flink waarde verloren. Dit jaar schommelde de munt tussen een hoogtepunt van 1,20 euro tot een dip van 1,05 euro. Zo zal het volgens analisten nog wel even blijven, waardoor we voor minder euro’s meer vakantieplezier krijgen.

Het wordt wel oppassen bij het bezoek aan Groot-Brittannië. Straks kan je er niet meer zomaar naar de huisarts of het ziekenhuis. De gratis Europese gezondheidskaart (EHIC) die je zorgverzekeraar verstrekt, is bruikbaar tot de datum waarop deze afloopt. Daarna is een aanvullende verzekering of een reisverzekering onontbeerlijk. En, kleine geruststelling: om in Engeland te pinnen hoeft straks bij de bank niet eerst de optie ‘pinnen buiten Europa’ te worden aangezet.

Wel wordt mobiel bellen met een Nederlandse telefoon in het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk duurder. In de EU mogen telecombedrijven geen extra geld vragen voor ‘roamen’ (bellen in het buitenland), maar dat geldt waarschijnlijk niet meer voor Groot-Brittannië. Beide kampen hebben alleen afgesproken dat ze gaan ‘samenwerken’ op telecomgebied.

Wie gewend was de caravan vol te proppen met Nederlandse levensmiddelen, moet oppassen. Niet alles kan zomaar meegenomen worden; zelfs voor basale zaken als brood, kaas en worst gelden uitzonderingen. Ook de hoeveelheid drank en sigaretten wordt ingeperkt, wat een flinke deuk zal slaan in de populaire ‘boozecruises’ over het Kanaal. In plaats van 800 sigaretten, mogen dat er straks maar 200 zijn - andersom was dat al zo. En de 110 liters bier die voorheen kon worden meegenomen, worden er 42.

Brits voedsel mee terugnemen is net zo’n tombola. Wie als souvenir etenswaar mee naar huis neemt die niet in de EU is toegestaan, zoals verse cheddar, bacon of producten waar dat in zit, raakt die bij aankomst subiet aan de douane kwijt.

Kopen en verkopen

Voor inkopen uitwijken naar Britse webwinkels helpt niet; net als bij andere landen buiten Europa accepteert de douane straks alleen pakjes zonder heffingen en accijns als voor minder dan 22 euro is besteld. Over pakketjes die meer waard zijn, moet over de totale waarde 21 procent btw worden betaald. Is het spul duurder dan 150 euro, dan komen daar ook invoerrechten bij.

Voor webwinkeliers aan beide zijden van de Noordzee verandert er veel. Alle bestellingen moeten langs de Nederlandse en Britse douane. Bovendien moet bij invoer het Britse btw-tarief van 20 procent worden afgerekend en - voor bestellingen boven de 135 pond - ook invoerrechten. De leverancier heeft bovendien een Brits vat-nummer nodig en een zogeheten Eori-bewijs - voor zakendoen over de grens. En als het product retour komt, moet de webwinkelier dat apart regelen bij de Nederlandse douane.

Wie zelf dingen fabriceert voor zijn webwinkeltje, moet dat nu ook volgens de Britse producteisen doen, waarvoor een zogeheten UKCA-merk moet worden aangevraagd. Ook verpakkingen en labels krijgen in sommige gevallen specifieke regels. Voor veel kleinere webwinkeliers zal dat te veel rompslomp zijn.

Vanwege de extra rompslomp zal het veel langer duren voordat bestellingen geleverd worden. Pakjes gaan eerst de douaneloods in en worden pas vrijgegeven als alle controles zijn afgerond. Dat kan zeker de komende maanden lang duren, vanwege de verwachte toestroom en tekort aan douaniers.

Bij webwinkels en andere onlinediensten is het nog een raadsel wat er met de bijbehorende data, zoals persoonsgegevens, moet gebeuren. ‘Britse’ gegevens vallen niet meer onder de Europese privacyregels en andersom. Vooralsnog is er een overgangstermijn van een half jaar waarin niets verandert.

Britse consumentenrechten zijn vooralsnog in lijn met die van de EU, maar dat kan veranderen. Wie ruzie krijgt over een bestelling - of garantie - moet wel straks zijn heil in de Britse wet zoeken. Bij juridische conflicten is het afwachten welke rechter zeggenschap heeft; dat betekent per saldo betaalde hulp van een advocaat.