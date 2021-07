Na alle coronarestricties is ‘grote opening’ voor Britten nu in zicht

Binnenkort mogen Britten zelf kiezen of ze nog een mondkapje dragen in de metro, ook als die overvol is. Beeld Henry Nicholls/Reuters

De stemming was gisteravond eerder wat gelaten dan opgelucht tijdens de persconferentie van Boris Johnson waarop de Britse premier de laatste fase van versoepelingen aankondigde. Vanaf 19 juli zullen de laatste maatregelen – afstand houden en een mondkapje dragen – niet langer door de overheid worden opgelegd. Ook het advies om thuis te werken vervalt.

Johnson had aanvankelijk de versoepelingen al willen laten ingaan op 21 juni, de eerste dag van de zomer. De premier moest toen de ‘bevrijdingsdag’ noodgedwongen uitstellen vanwege de opkomst van de zeer besmettelijke deltavariant. Die is nog altijd niet onder controle. Toch wil hij nu doorpakken met het afbouwen van de maatregelen. “Want als het nu niet kan, wanneer dan wel?” In de zomer grijpt het virus door de hogere temperatuur minder snel om zich heen dan ’s winters en zijn de scholen bovendien vanwege de vakantie gesloten, somde Johnson de voordelen op.

Leren leven met virus

Omdat in de afgelopen weken nog heel wat vaccinaties zijn gezet, durft de premier de ‘grote opening’ op 19 juli aan. Een veiligheidsmarge heeft hij wel ingebouwd; volgende week neemt hij definitief een besluit over de versoepelingen.

In deze volgende fase komt het aan op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de Britten, was de boodschap van de premier. Dit wordt de fase waarin de Britten moeten leren leven met het virus, zei hij. Want, benadrukte de premier, deze pandemie is nog lang niet voorbij.

Sterker nog, het aantal besmettingen in Groot-Brittannië – nu ongeveer 24.000 per dag – zal voorlopig blijven stijgen. Mede door de besmettelijke deltavariant kan het aantal op 19 juli zelfs wel tegen de 50.000 per dag lopen, waarschuwde ook Patrick Vallance, de wetenschappelijke adviseur van het Britse kabinet. Die toverde tijdens de persconferentie grafieken tevoorschijn waarop te zien is dat het aantal besmettingen de laatste weken scherp stijgt. Ook het aantal ziekenhuisopnamen en doden nemen toe, maar wel minder sterk. Dat is te danken aan het hoge vaccinatietempo: tot nu toe heeft zo’n 86 procent van de volwassen Britten in elk geval een prik gehad, en bij 64 procent is ook al een tweede vaccinatie gezet. De link tussen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is daarmee flink verzwakt, maar helemaal gebroken is die zeker nog niet.

Veel kritiek

Daarom was er gisteren, vooral vanuit de medische wereld, veel kritiek te horen op de aanstaande versoepelingen. ‘Onbegrijpelijk’, vindt voorzitter Chaand Nagpaul van de Britse artsenorganisatie het bijvoorbeeld dat de mondkapjes – ook binnen op drukke plekken – af mogen. “Terwijl het aantal besmettingen uitzonderlijk hoog is.” Maar ook op dat punt zullen de Britten binnenkort zelf zorgvuldig af moeten wegen wat verstandig is. Zelf zegt Johnson het mondkapje in een volle metro nog wel op te zullen zetten, maar in een lege treinwagon niet meer.