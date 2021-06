Na achttien jaar weer nieuw Alzheimer-medicijn op de markt

Beeld Getty Images/iStockphoto

De toezichthouder acht het waarschijnlijk dat patiënten er voordeel van hebben, maar er kleven nog wel grote onzekerheden aan de ‘belangrijke’ nieuwe behandeling tegen de ziekte die dementie veroorzaakt.

Toen biotechnologisch bedrijf Biogen in oktober 2019 aankondigde goedkeuring te vragen voor het middel aducanumab, kwamen er verheugde reacties uit de medische wereld. Veel farmaceutische bedrijven hadden de zoektocht naar een goed medicijn voor het afremmen van de ziekte min of meer opgegeven.

Biogen was er in 2019 eigenlijk ook mee gestopt, maar een nieuwe analyse wees uit dat het medicijn toch aan bleek te slaan. Een hoge dosis aducanumab, met als merknaam Aduhelm, gedurende langere tijd zou ‘enige effectiviteit’ kunnen hebben in de behandeling van Alzheimer, bleek uit de resultaten. Het ophopen van bepaalde eiwitten in hersenzenuwcellen, de oorzaak van Alzheimer, kan ermee worden teruggedrongen, aldus de FDA.

Onderzoek naar effect

De FDA heeft Biogen opgedragen onderzoek te doen naar het effect van het middel bij patiënten. ‘Als het medicijn niet werkt zoals bedoeld, dan kunnen we stappen nemen om het van de markt te halen,’ schrijft de waakhond in een verklaring.

In de Verenigde Staten lijden meer dan 6 miljoen mensen aan Alzheimer, die gepaard gaat met geheugenverlies en verlies van andere mentale functies.