Musk herstelt Twitter-account Trump na positieve peiling

Beeld AP

“De mensen hebben gesproken”, tweette Musk na sluiting van de peiling. “Trump zal in ere worden hersteld. Vox Populi, Vox Dei” (Latijn voor: De stem van het volk is de stem van God).

Trump werd van het sociale medium verbannen nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormden. Eerder deze week probeerden zijn advocaten nog via een hoger beroep zijn permanente schorsing op Twitter ongedaan te maken. Maar volgens Reuters is Trump helemaal niet van plan om terug te keren op het sociale medium.

“Ik zie daar geen enkele reden toe”, zo zei hij zaterdag toen hem daarover een vraag werd gesteld op een bijeenkomst van de conservatieve groep Republican Jewish Coalition in Las Vegas. “Twitter heeft veel problemen”, zei hij. Hij zei daarom trouw te zullen blijven aan zijn eigen Twitter-kopie Truth Social.

Account alweer zichtbaar

Toch was de account van Trump enkele minuten na de boodschap van Musk opnieuw zichtbaar. Het laatste bericht dateert van 8 januari 2021. De teller van het aantal volgers van Trump lijkt te zijn gereset, maar al snel hadden zich alweer een hele schare volgers aangemeld.

Twitter zei vorig jaar Trump van het platform te hebben verwijderd “vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld” nadat zijn aanhangers het Amerikaanse parlement hadden bestormd. Die probeerden te voorkomen dat de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door Joe Biden waren gewonnen, werd bekrachtigd. In mei dit jaar verwierp een rechter in San Francisco nog de claim van zijn advocaten dat het verbod in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.

Trump had meer dan tachtig miljoen volgers op Twitter. Op zijn Twitter-kopie Truth Social zijn het er slechts een paar miljoen en dat platform kampt bovendien met financiële problemen.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) 20 november 2022