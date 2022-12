Musk dreigt door poll te moeten aftreden als topman van Twitter

Beeld AFP

Na ruim 13 miljoen reacties en met nog zo’n vier uur voor het sluiten van de poll gaat 56,6 procent van de stemmen naar het antwoord ‘ja’. De meeste stemmers lijken dus te vinden dat hij moet aftreden. In totaal kan er twaalf uur lang worden gestemd.

Intussen is Twitter teruggekomen op dit weekend aangekondigd beleid dat Twitter-gebruikers niet langer zouden mogen linken naar hun profielen op andere socialemediaplatforms zoals Mastodon, Facebook en Instagram. De aankondiging daarover is inmiddels van de website verwijderd en Twitter heeft in plaats daarvan een aparte peiling opgezet waarin gebruikers wordt gevraagd of het platform accounts zou moeten verhinderen reclame te maken voor andere platforms. Daarop hebben nog maar ruim 150.000 mensen gereageerd. De overgrote meerderheid zegt ‘nee’.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) 18 december 2022

Musk had toen hij met de poll over zijn positie begon beloofd dat hij zich zou houden aan de uitslag. Vlak ervoor had de bekende ondernemer en eigenaar van Twitter al aangekondigd dat voortaan voorafgaand aan alle grote beleidsbeslissingen bij het bedrijf een online stemming zal worden georganiseerd. In antwoord op een tweet van een volger verklaarde Musk wel dat er nog ‘geen opvolger’ voor hem klaarstaat. Op welke termijn hij zou willen aftreden, mocht de poll in zijn nadeel uitvallen, heeft de miljardair niet laten weten.

Sinds Musk Twitter eerder dit jaar voor 44 miljard dollar kocht krijgt hij veel kritiek. Zo ontsloeg hij meer dan de helft van de medewerkers van het bedrijf en schorste hij recent tijdelijk de accounts van verschillende journalisten, werkzaam voor onder meer CNN en The New York Times. Musk stelde dat zij de veiligheid van zijn gezin in gevaar brachten door, soms indirect, over de locatie van zijn vliegtuig te schrijven. Hij herstelde de accounts nadat hij ook in dat kader een Twitter-poll had gelanceerd. Daarin vroeg hij gebruikers of hij de schorsing per direct of pas op een later moment moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos voor het eerste.

De schorsingen kwamen Twitter internationaal desalniettemin op felle kritiek te staan. VN-chef António Guterres zei bijvoorbeeld ‘zeer verontrust’ te zijn. Reporters Without Borders (RSF), een organisatie die zich inzet voor persvrijheid, sprak van ‘een bedreiging voor de democratie’. En ook mediaorganisaties en verschillende landen veroordeelden de stap.