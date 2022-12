Much sad: cryptohondje van dogecoin ernstig ziek door leukemie

Met haar vragend kijkende hoofdje is Kabosu sinds 2010 uitgegroeid tot een van de bekendste dieren op internet. Beeld REUTERS

Het baasje van de Shiba Inu heeft via Instagram laten weten dat Kabosu ernstig ziek is. De 17-jarige hond leidt volgens Atsuko Sato, een kleuterjuf en eigenaar van de beroemde hond, aan leverproblemen vanwege de ziekte.

Met haar vragend kijkende hoofdje groeide Kabosu sinds 2010 uit tot een van de bekendste dieren op internet. Vaak vergezeld met innerlijke monologen in gebroken Engels, zoals ‘much wow’, of ‘much sad’, werd – en wordt – haar beeltenis veelvuldig verspreid op sociale media als Reddit, Tumblr, 4Chan en Twitter, en ook merken als Oreo en de metro van Stockholm gebruikten de meme.

De internetfaam van Kabosu werd voorgoed bezegeld toen ze in 2013 het gezicht werd van de cryptomunt dogecoin. Dogecoin werd gemaakt als grapje om de spot te drijven met het succes van cryptomunten als Bitcoin, maar groeide, mede door steun van miljardair Elon Musk, uit tot de achtste cryptocurrency in grootte. Al is de waarde van de munt, zoals van alle cryptomunten, de afgelopen maanden gigantisch gedaald.

Op sociale media stromen de steunbetuigingen voor Kabosu dan ook binnen. Een twitteraar biedt aan alle kosten voor de zorg voor de hond te betalen en de medeoprichter van dogecoin, Billy Markus, moedigde zijn 2 miljoen twittervolgers aan om ‘liefde, gebeden en positieve energie’ naar Kabosu en Sato te sturen.