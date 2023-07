Moskovieten schrikken van droneaanvallen: ‘De oorlog is nu ook hierheen gekomen’

Een man maakt foto's van de kraanwerkers die herstelwerkzaamheden in Moskou uitvoeren na de droneaanvallen van afgelopen weekeinde. Beeld AP

Het is druk op straat tussen de glazen wolkenkrabbers. De hippe koffietentjes zitten vol, want de lunchtijd is aangebroken. Overal op straat onder de luifels staan tientallen mannen en vrouwen in maat- of mantelpakken hun sigaretje te roken.

Moskva-Siti (‘Moskou City’) is de Russische equivalent van La Défense in Parijs of de Londense City, waar het altijd bruist van de bedrijvigheid. Ondanks de droneaanval is aan niets te merken dat zich hier in de nacht van zaterdag op zondag twee onbemande vliegtuigjes met een denderende klap in gebouwen hebben geboord.

Een van de inslagen is gefilmd en op internet gezet. Op de video hoor je de drone snorren. Dan volgt een keiharde dreun en een vuurbal. ‘We moeten hier weg,’ roept de maakster van het filmpje in paniek.

Op de negende etage liggen een dag later de ramen en vensterbanken er nog uit. De gaten zijn gedicht met folie en bouwvakkers met een hoogwerker zijn al bezig reparaties uit te voeren. Voor het gebouw staan nieuwsgierige Moskovieten foto’s te maken.

“Ja, ik had verwacht dat dit ooit wel zou gebeuren,” zegt de 27-jarige makelaar Vlad, die in de getroffen kantoorkolos werkt. Erg geschrokken lijkt hij niet. “Ik ben zondag meteen weer gaan werken. En dat zal ik blijven doen,” zegt hij stoer.

Natuurlijk ging Vlad na de aanval wel met een ander gevoel naar zijn werk. “Maar dat ging snel voorbij. Ik denk er nu niet meer aan.” Heeft hij enig idee wie er achter de droneaanval zit? Oekraïners? Russische partizanen?

De makelaar glimlacht voorzichtig. “Natuurlijk, dat lijkt me duidelijk,” zegt Vlad, maar een concreet antwoord geeft hij niet. “Hij kwam uit het zuidoosten aanvliegen.”

Afgelopen weekeinde was het al de vierde keer dat er drones op Moskou terechtkwamen. Begin mei begon het met een spectaculaire actie boven het Kremlin en twee maanden geleden kwam er een complete zwerm bespilótniki (‘zonder piloten’) richting de Russische hoofdstad gevlogen. Vorige week ontplofte er een drone vlak bij het ministerie van Defensie.

Doelen symbolisch

Alle keren was de schade beperkt en vielen er slechts lichtgewonden. Maar de doelen zijn wel steeds symbolisch. Het centrum van de macht, een elitewijk waar ook ministers wonen en afgelopen weekeinde het financiële hart van Moskou.

Dertiger Natalja maakt zich zorgen nadat ‘haar’ wolkenkrabber is bestookt. “Natuurlijk, ik werk hier. Ik begrijp niet dat ze gebouwen aanvallen waar mensen wonen en werken,” zegt ze licht ontdaan. De vraag wat ze ervan vindt dat er ook in Oekraïne vreedzame burgers worden bestookt, beantwoordt ze niet meer. “Sorry, ik moet gaan,” zegt ze haastig en ze verdwijnt weer naar binnen.

“Het betekent dat de oorlog naar Moskou is gekomen,” zegt econoom Konstantin (37). Maar bang is hij niet. “Het kan overal gebeuren en ik heb vertrouwen in de luchtafweer,” zegt hij. Maar dat het nogmaals gaat gebeuren, staat voor hem wel vast. “De enige manier waarop er een einde aan komt, is dat er vredesbesprekingen komen tussen Rusland en Oekraïne.”

Opvallend is dat de staatsmedia de droneaanval compleet negeren. Volgens de liberale politicus Leonid Gozman heeft dat vooral te maken met angst. “Niet eens zozeer voor de aanvallen zelf, maar vooral vanwege de symbolische doelen die telkens worden getroffen: de Krimbrug, Moskou,” zei Gozman maandag tegen het onafhankelijke internetkanaal Dozjd.

“Het betekent dat Poetin niet in staat is de situatie onder controle te houden. Er is een hoge elite van een paar tienduizend Russen die dat ook zien. Zij snappen dat de leider helemaal geen leider meer is.”