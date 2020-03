Moskeeschutter Nieuw-Zeeland bekent schuld

Brenton Tarrant, de man die in Nieuw-Zeeland 51 mensen doodschoot. Beeld AP

De 28-jarige Brenton Tarrant ontkende eerder betrokkenheid en zei verder vrijwel niets over de aanslag. In de rechtbank in Christchurch zei Tarrant schuldig te zijn aan alle aanklachten. Naast de moord op 51 mensen wordt hij ook beschuldigd van terrorisme en 40 pogingen tot moord.

Vlak voor zijn daad publiceerde Tarrant een manifest van 74 pagina's waarin hij schreef over omvolkingstheorieën. Hij zond gedurende de schietpartij live video's uit op Facebook. De man was al eerder bij de politie bekend om zijn extremistisch-racistische ideeën.

De aanslag is de dodelijkste schietpartij in vredestijd in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Gelijk erna verbood het land het bezit van semi-automatische vuurwapens. Tarrant had een wapenvergunning en kocht alle vijf wapens die hij gebruikte legaal online.