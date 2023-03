Moordzaak van Adnan Syed die vrijkwam na podcast nu toch weer voor de rechter

Adnan Syed (midden) verlaat de rechtbank tijdens de hoorzitting eind vorig jaar. Beeld AP

In september had de openbare aanklager van Baltimore een verzoek ingediend om het vonnis uit 2000 te vernietigen, waarbij Adnan Syed tot levenslang was veroordeeld voor de moord op zijn voormalige vriendin. Volgens de aanklager waren er in tussentijd twee andere potentiële verdachten gevonden, die aan bod kwamen in de podcast ‘Serial’. Nadat ze haar verzoek tot vernietiging van het vonnis had ingediend, spande de aanklager geen nieuwe zaak aan, waardoor Syed een vrij man was.

Een hof van beroep in Maryland heeft nu echter geoordeeld dat er sprake is van een procedurefout en dat de rechten van de broer van het slachtoffer, Young lee, niet zijn gerespecteerd. Volgens het hof werd hij niet tijdig op de hoogte gebracht van de zitting waar beslist werd over de vernietiging van het vonnis.

Nieuwe hoorzitting

Als gevolg daarvan vernietigde het hof de beslissing van de rechtbank om de zaak tegen Syed te laten vallen en werd het oorspronkelijke vonnis en de opgelegde straf hersteld. Er komt nu een nieuwe hoorzitting, waarop de mogelijke terugdraaiing van het vonnis opnieuw wordt behandeld. Het is nog onduidelijk of Syed opnieuw naar de gevangenis moet.

Adnan Syed werd in 1999 beschuldigd van moord op zijn toenmalige vriendin Hae Min Lee (18). Het openbare ministerie verdacht de destijds 17-jarige Syed ervan uit jaloezie te hebben gehandeld, omdat zijn vriendin plannen zou hebben gehad om hem te verlaten voor een andere man. Syed heeft de beschuldigingen altijd ontkend.