Moord op presidentskandidaat nieuw dieptepunt voor door drugsgeweld geteisterd Ecuador

Presidentskandidaat Fernando Villavicencio tijdens de campagnebijeenkomst in Quito, Ecuador, enkele ogenblikken voor zijn dood. Beeld ANP / EPA

Wat is er gebeurd?

Het was als een scène uit een horrorfilm, zegt Galo Valencia. De oom van presidentskandidaat Fernando Villavicencio (59), was erbij toen hij omstreeks 18.20 uur het voormalige schoolgebouw verliet waar hij net een campagnebijeenkomst had gehouden. Eenmaal buiten het pand in het financiële district van hoofdstad Quito, opende een schutter het vuur op de presidentskandidaat en zijn entourage.

Volgens getuigen werden zo’n veertig kogels afgevuurd. Negen daarvan raakten Villavicencio, waarvan drie in zijn hoofd. Reddingsdiensten konden niets meer voor hem betekenen; hij werd, niet lang na de schietpartij, in het ziekenhuis doodverklaard. Negen anderen, onder wie twee agenten, werden ook geraakt. De vermeende schutter ontkwam niet. Hij werd door beveiligers doodgeschoten. Over de toestand van de negen gewonden was donderdag nog niets bekend.

Is er al iets duidelijk over de dader en diens motieven?

Villavicencio liep voorop als het ging om een hardere aanpak van drugskartels. Dat kwam hem al op bedreigingen te staan van meerdere bendes en het lijkt erop dat een van die bendes daad bij het woord heeft gevoegd. Het kartel Los Lobos – de Wolven – heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval in een video opgeëist.

De autoriteiten hebben zes verdachten weten aan te houden. Wat hun rol precies was bij de aanval en of zij leden zijn van Los Lobos, is nog niet bekend. Los Lobos werkt naar verluidt samen met het beruchte Mexicaanse Jaliscokartel (Cártel de Jalisco Nueva Generación). Voor dat kartel zou Los Lobos cocaïne smokkelen naar onder andere Europa.

Wat voor politicus was Villavicencio?

De lijsttrekker voor Movimiento Contstruye gold, eerst als journalist, daarna als congreslid en vervolgens als presidentskandidaat, als een uiterst vocale voorstander van een harde aanpak van (drugs)criminaliteit en corruptie. Villavicencio beloofde dat er hardhandig opgetreden zou worden tegen de drugscriminaliteit als hij aan de macht zou komen.

Hij schuwde daarbij ook kritiek op de autoriteiten niet. Woensdag nog, enkele uren voor zijn dood, beloofde hij als president de politiemacht zo snel mogelijk op te schonen. “De politie wéét waar de schuilplaatsen van criminelen, drugshandelaren, illegale mijnbouw en witteboordencriminelen zijn, maar ze handelen niet omdat er een te zacht wordt opgetreden," zei hij tegen televisienetwerk Ecuavista.

Serieuze kanshebber voor het presidentschap was hij niet. De vader van vijf kinderen kon volgens de peilingen in de eerste kiesronde op zondag 20 augustus rekenen op de vierde of vijfde plaats van de acht kandidaten.

Komt zulk buitensporig geweld vaker voor in Ecuador?

Helaas wel. Ecuador werd decennialang gezien als een van de minst gewelddadige landen van Latijns-Amerika. ‘Het eiland van vrede’, werd het wel genoemd. Nu heeft het land het op drie na hoogste aantal moorden in de regio, zelfs hoger dan Mexico.

De oorzaak: de cocaïnehandel. In Ecuador vindt, anders dan in Colombia en Peru, geen grootschalige productie van de harddrug plaats. Niettemin heeft het land de laatste jaren meer en meer de rol van drugsdoorvoerhaven op zich genomen. Achter die omslag zit volgens experts een combinatie van goede infrastructuur, politiek wanbeleid, en de (in elk geval binnen eigen landsgrenzen) effectieve bende-aanpak in Colombia.

Inmiddels vinden vrijwel wekelijks schietpartijen plaats tussen rivaliserende bendes in havensteden Guayaquil en Esmeraldas, waarbij ook regelmatig niet-bendeleden om het leven komen. Vorig jaar nog werd een 55-jarige Nederlander tijdens een poging hem te beroven in een bar in Guayaquil doodgeschoten. Villavicencio is zelfs niet de enige politicus die recentelijk is vermoord. Vorige maand werd de burgemeester van de havenstad Manta doodgeschoten en in februari werd een burgemeesterskandidaat in de stad Puerto López vermoord.

Wat betekent de aanslag voor de verkiezingen?

President Guillermo Lasso kondigde via een televisietoespraak een landelijke noodtoestand voor zestig dagen af. Met die maatregel worden bepaalde burgerlijke vrijheden beperkt en meer veiligheidstroepen ingezet om de orde te herstellen.

De verkiezingen zelf gaan volgende zondag wel door, liet de president weten. “Dit was een politieke misdaad, terrorisme,” zei hij. “En het lijdt geen twijfel dat deze moord een poging is om het verkiezingsproces te saboteren. Het is geen toeval dat dit enkele dagen voor de eerste stemronde gebeurde.”

Lasso staat zelf niet op het stembiljet. Hij had in mei vervroegde verkiezingen uitgeschreven na beschuldigingen van fraude – en besloot zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Luisa González, koploper in de peilingen en lijsttrekker van de linkse Burgerrevolutiebeweging (opgericht door voormalig president Rafael Correa), deelde haar ‘solidariteit’ met de familie van Villavicencio. ‘Deze daad zal niet onbestraft blijven,’ schreef ze op X (voorheen Twitter).