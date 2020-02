Moord Nederlandse filmmaker Mallorca: vier verdachten vrijgesproken

Wouter van Luijn. Beeld Twitter

De vier verdachten, volgens lokale media minderjarig, hadden de politie verteld dat ze Van Luijn een auto in hadden geholpen. Ze zeiden niet te hebben gezien wat er was gebeurd. De vier hebben vrijwillig meegewerkt aan een DNA-onderzoek om hun onschuld aan te tonen.

Van Luijn was op vakantie op Mallorca, toen hij in de ochtend van 13 juli 2018 bewusteloos werd geslagen. Hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

Over de toedracht van het incident is nog veel onduidelijk. Waarschijnlijk is Van Luijn overleden aan de gevolgen van klappen op zijn hoofd. Eerder werd nog gedacht aan een bloedvatbeschadiging die niet noodzakelijk het gevolg was van een vechtpartij.

Tegenstrijdige verklaringen

Eén man, Adrián H.F., werd eerder op borgtocht vrijgelaten, maar geldt nog wel als verdachte. Hij is degene die de zwaargewonde Van Luijn naar het ziekenhuis bracht.

Adrián H.F. zou verschillende, tegenstrijdige verklaringen hebben gegeven aan de politie. Aanvankelijk vertelde hij te hebben gezien hoe Van Luijn in een beruchte drugswijk door vijf jongeren bewusteloos was geslagen. Later veranderde dat verhaal: Adrián H.F. zou Van Luijn zélf een lichte klap op het achterhoofd hebben gegeven omdat de Nederlander aan het wildplassen was. Daarop zou Van Luijn in elkaar zijn gezakt en stuiptrekkingen hebben gekregen.

Gouden Kalf

Wouter van Luijn, geboren in Limburg, studeerde Montage op de Filmacademie in Amsterdam. Hij werkte mee aan films als Aanmodderfakker, Brasserie Valentijn en Rabat. Postuum won hij een Gouden Kalf voor zijn werk in het drama Wij.

Kort na het overlijden van Van Luijn werd in Tuschinski een herdenking georganiseerd. Scenarist en regisseur Anne Barnhoorn omschreef de filmmaker als ‘een baken van rust voor de gestreste regisseur’.